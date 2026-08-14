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ТСН у соціальних мережах

За що штрафують у Німеччині

За що штрафують у Німеччині / © pixabay.com

Дата публікації
Категорія
Туризм
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
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За що штрафують у Німеччині: 5 неочікуваних заборон

Деякі закони Німеччини можуть здатися українцям несподіваними, а їх порушення — коштувати сотні чи тисячі євро. Блогерка Людмила Русіна розповіла про найнеочікуваніші штрафи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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У Німеччині діє низка суворих правил та обмежень, які можуть стати несподіванкою для багатьох українців. Незнання місцевих законів загрожує не лише відчутними грошовими штрафами, а й суворішими санкціями.

Про найнеочікуваніші штрафи розповіла блогерка Людмила Русіна.

Неочікувані штрафи у Німеччині: за що тут можуть покарати

Серед найпоширеніших побутових та транспортних заборон — прогрівання авто.

«Робити це без поважної причини тут заборонено. Завів машину і чистиш її від снігу взимку — штраф. Спочатку почистив, завів і поїхав», — пояснює українка.

Порушення цього правила тягне за собою штраф. Серйозні санкції передбачені й за зупинку на автобані без поважної причини або самовільний вихід із транспортного засобу, навіть якщо машина потрапила в тривалий затор.

Окрему увагу німецьке законодавство приділяє приватній сфері та авторським правам. Зафіксована без попередження розмова на диктофон загрожує не просто штрафом, а кримінальною відповідальністю.

«Навіть, якщо ви просто увімкнули запис, це заборонено законодавством. І за це може бути навіть кримінальна відповідальність. Хочете записати — обов’язково попередьте співрозмовника».

Ще у Німеччині суворо штрафують за завантаження піратського контенту чи фільмів з неліцензованих джерел. Це може обійтися у сотні чи навіть тисячі євро.

Крім того, осквернення прапора та державних символів Німеччини чи інших країн тягне за собою штрафи чи позбавлення волі строком до трьох років.

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Нагадаємо, німецька система дорожнього руху передбачає суворі штрафи за порушення ПДР, що фіксуються у реєстрі Fahreignungsregister. Водії можуть отримати від 1 до 3 балів залежно від тяжкості правопорушення, а накопичення 8 балів призводить до автоматичного позбавлення водійського посвідчення.

Розмір стягнення залежить від обставин: перевищення швидкості коштує від 20 € до 700 € з можливим вилученням прав, користування телефоном за кермом — від 100 €, проїзд на червоне світло — від 90 €, а недотримання дистанції — близько 400 €. Крім того, з 1 липня 2026 року строк давності для притягнення до відповідальності за звичайні порушення ПДР збільшено з 3 до 6 місяців.

Єдиного онлайн-сервісу для перевірки штрафів у Німеччині немає — усі офіційні сповіщення надходять поштою за адресою реєстрації проживання або власника авто.

Для перевірки можна звернутися до місцевого транспортного управління чи поліції, а розрахувати орієнтовну суму допоможуть ресурси bussgeldkatalog.org або bussgeldinfo.org. Сплачувати штрафи потрібно банківським переказом, адже прострочення загрожує пенею, передачею справи судовим виконавцям, блокуванням рахунків та позбавленням права кермування.

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