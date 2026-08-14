Самотності настане кінець: на чотири знаки китайського зодіаку чекають зміни 14 серпня

Китайський гороскоп / © pexels.com

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У п’ятницю, 14 серпня, для чотирьох знаків китайського зодіаку може завершитися період самотності. День Металевої Мавпи, за астрологічним прогнозом, сприятиме новим починанням, спілкуванню та особистісному зростанню.

Про це повідомило видання Yourtango.

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14 серпня припадає на День встановлення Металевої Мавпи у місяць Вогняної Мавпи та рік Вогняного Коня. Дні встановлення в китайській астрології пов’язують з активними діями та визначенням подальших цілей. Цього разу зміни прогнозують Щурам, Драконам, Зміям і Мавпам.

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Щур

Для Щурів п’ятниця може стати днем нового старту. Останнім часом представники цього знака могли надто багато уваги приділяти іншим і відкладати власні справи, через що виникало відчуття самотності та розчарування.

14 серпня ситуація може змінитися. Щури зосередяться на власних планах, ідеях чи новому проєкті, не очікуючи схвалення або уваги з боку інших. Саме орієнтація на майбутнє допоможе їм повернути відчуття мети та впевненість у собі.

Дракон

Драконам позбутися відчуття самотності допоможе співпраця. Представники цього знака можуть домовитися з іншою людиною про спільну справу та чітко розподілити обов’язки.

Важливу роль відіграватиме спілкування: домовленості можуть бути закріплені навіть за допомогою повідомлення чи електронного листа. Відчуття командної роботи дасть Драконам зрозуміти, що тепер вони не залишаються сам на сам зі своїми завданнями.

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Змія

Для Змій причиною самотності останнім часом могла бути одноманітність. Звичний ритм життя та відсутність нових вражень могли спричинити нудьгу й відчуття застою.

У п’ятницю це може змінитися завдяки несподіваній пропозиції. Друг або знайомий може запросити Змію спробувати щось нове. Представникам цього знака не доведеться починати самотужки — достатньо погодитися та долучитися до вже запланованої справи. Це принесе нові враження та задоволення.

Мавпа

У Мавп 14 серпня може з’явитися можливість реалізувати давню ідею — наприклад, почати невеликий підробіток або перетворити своє захоплення на серйозніше хобі.

Водночас робити перші кроки наодинці не доведеться. Поруч може опинитися друг або союзник, який підтримає нову ініціативу та допоможе на старті. Саме ця підтримка й нова справа допоможуть Мавпам залишити відчуття самотності позаду.

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Нагадаємо, астрологи попереджають, що 14 серпня 2026 року — день негативної енергетики, протягом якого слід остерігатися не лише сторонніх, а й, на жаль, найближчих людей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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