Пенсійний фонд заблокував пенсію: у яких випадках це може статися і що робити

Пенсії в Україні / © ТСН.ua

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Пенсійний фонд України (ПФУ) має чіткі законні підстави для призупинення або повного припинення нарахування пенсійних виплат громадянам.

Законодавство передбачає три основні підстави, за яких гроші перестають надходити на рахунки пенсіонерів, а також чіткий алгоритм відновлення своїх прав.

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Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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Три причини, чому ПФУ призупиняє виплату пенсії

1. Неактивність банківської картки понад 6 місяців

Якщо пенсіонер протягом шести місяців поспіль не знімав кошти, не розраховувався карткою у магазинах та не здійснював жодних онлайн-транзакцій, банк повідомляє про це ПФУ. У такому разі нарахування тимчасово призупиняється задля захисту коштів.

2. Непроходження ідентифікації (для ВПО та осіб за кордоном)

Це стосується пенсіонерів з-поміж внутрішньо переміщених осіб (ВПО) або тих громадян, які перебувають за кордоном понад 183 дні протягом року та не пройшли обов’язкову річну фізичну чи електронну перевірку особи.

3. Працевлаштування за спеціальністю (для пенсій за вислугу років)

Якщо людина отримує пенсію за вислугу років (наприклад, вчителі, медичні працівники) та знову влаштовується на роботу за своєю спеціальністю, яка дає право на таку пенсію. Про це ПФУ дізнається від самого пенсіонера або через Реєстр застрахованих осіб та Податкову службу.

Що робити та як відновити нарахування

Дії пенсіонера залежать від причини, з якої було призупинено виплати:

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У перших двох випадках (неактивна картка або відсутність ідентифікації): необхідно подати відповідну заяву до ПФУ та пройти процедуру підтвердження особи. Зробити це можна дистанційно — за допомогою е-підпису «Дія.Підпис» на вебпорталі електронних послуг ПФУ або під час підтвердження особи через відеоконференцію з фахівцем Пенсійного фонду.

Після успішного проходження ідентифікації виплату пенсії поновлюють у повному обсязі — разом із виплатою заборгованості за всі місяці , протягом яких гроші не нараховувалися.

У третьому випадку (працевлаштування за вислугою років): виплата пенсії припиняється повністю на весь період роботи за цією спеціальністю. Вона поновиться лише після офіційного звільнення з посади.

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