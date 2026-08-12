Військова пенсія по інвалідності 2026 року: як розраховуються виплати

Військова пенсія по інвалідності

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Військова пенсія по інвалідності є однією з головних соціальних гарантій для військовослужбовців, які втратили здоров’я під час служби або отримали поранення, контузію чи каліцтво на війні.

У 2026 році порядок нарахування регулює Закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців, а також судова практика в частині, що не суперечить закону. Саме ці норми визначають, як формується пенсія по інвалідності військовослужбовцям у 2026 році, які складові входять до розрахунку та коли військовий має право вимагати перерахунок.

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Хто має право на військову пенсію по інвалідності 2026 року

Право на призначення пенсії мають військовослужбовці, які отримали інвалідність безпосередньо в період проходження ними служби або не пізніше трьох місяців після звільнення.

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Також виплати призначаються, якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну, але внаслідок захворювання, травми, поранення, контузії чи каліцтва, що виникли під час виконання обов’язків. Причинами таких станів можуть бути як загальне проходження військової служби, так і безпосередній захист Батьківщини.

На відміну від цивільних, для військових ключову роль відіграє не страховий стаж, а саме факт служби та доведений причинно-наслідковий зв’язок між станом здоров’я і виконанням обов’язків.

Процес отримання статусу та подальшого нарахування виплат відбувається у кілька етапів:

проходження військово-лікарської комісії;

збір та отримання медичних документів;

направлення на медико-соціальну експертну комісію;

офіційне встановлення групи інвалідності.

Залежно від ступеня втрати працездатності визначається конкретна категорія, що безпосередньо впливає на підсумковий обсяг нарахувань:

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перша група призначається тим захисникам, які внаслідок поранення чи важкої хвороби повністю втратили здатність до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги;

друга група встановлюється у випадках, коли через стійке порушення функцій організму військовослужбовець має значні обмеження у життєдіяльності та професійній працездатності;

третя група передбачає наявність помірних функціональних порушень, які призводять до часткової втрати здатності до праці, проте дозволяють продовжувати роботу в полегшених умовах.

У кожному випадку остаточна сума визначається як певний відсоток від грошового забезпечення військового, а причинний зв’язок, наприклад поранення на фронті чи хвороба в тилу, може суттєво змінити цей відсоток.

Як розраховується розмір пенсії по інвалідності військовослужбовцям

Фактично розрахунок розміру пенсії по інвалідності залежить від кількох основних факторів:

посадового окладу за останньою займаною посадою;

окладу за військовим званням;

надбавки за вислугу років та інших щомісячних доплат;

середнього розміру додаткових видів грошового забезпечення за останні 24 місяці перед звільненням, якщо служба тривала менше, береться фактичний період.

Важливо пам’ятати, що згідно з усталеною практикою Верховного Суду, додаткова винагорода у вигляді так званих бойових за постановою номер 168 не включається до розрахунку при призначенні пенсії.

Для визначення підсумкової суми застосовується формула розрахунку пенсії військовослужбовцям, яка передбачає визначення конкретної частки від загального грошового забезпечення залежно від статусу та причини інвалідності — грошове забезпечення помножити на відсоток за групою.

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Для першої групи інвалідності розмір пенсії для військових, які отримали травму чи захворювання внаслідок захисту Батьківщини, становить 100% грошового забезпечення, тоді як для військовослужбовців з інвалідністю внаслідок загального захворювання чи інших причин під час служби виплата дорівнює 70%.

Для другої групи пенсія становить 80% грошового забезпечення для осіб з інвалідністю внаслідок війни та 60% для військовослужбовців з інвалідністю внаслідок інших причин.

Для третьої групи розмір пенсії складає 60% грошового забезпечення для осіб з інвалідністю внаслідок війни та 40% для військовослужбовців з інвалідністю внаслідок інших причин.

Які мінімальні розміри військової пенсії по інвалідності 2026 року

Після індексації мінімальні гарантовані розміри військової пенсії по інвалідності становлять:

перша група — 18 885 гривень;

друга група — 15 494 гривні;

третя група — 10 625 гривень.

Держава регулярно проводить індексацію пенсій військовим пенсіонерам, щоб компенсувати інфляцію та зростання прожиткового мінімуму. У результаті виплати військовим по інвалідності можуть збільшуватися після проведення індексації або перерахунку.

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