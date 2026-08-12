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- Війна
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РФ накопичує "Герані": розвідка розкрила масштаб запасів
Наймасованіші російські удари можуть охоплювати 600–1000 безпілотників.
Станом на серпень 2026-го агресорка Російська Федерація накопичила близько 6,2 тис. ударних дронів «Герань» різних модифікацій.
Про це повідомили «Мілітарному» у Головному управлінні розвідки.
Зазначається, що РФ накопичує безпілотники для проведення масованих комбінованих атак по Україні. Водночас обмежені виробничі потужності не дають російській армії можливості постійно підтримувати однаково високу інтенсивність запусків.
Видання наголошує, що Російська Федерація змушена накопичувати значну кількість ударних БпЛА перед атаками. Під час найбільш масованих ворог може запускати 600–1000 дронів, тоді як під час періодів накопичення — це близько 150–200 безпілотників.
Нагадаємо, у розвідці повідомили, що «Бандеролей» може стати значно більше. Росія щомісяця здатна виготовляти до 80 таких повітряних цілей. Це дозволяє їй масштабувати застосування цього озброєння проти України.