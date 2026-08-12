РФ накопичує "Герані": розвідка розкрила масштаб запасів

Безпілотник. / © ТСН.ua

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Станом на серпень 2026-го агресорка Російська Федерація накопичила близько 6,2 тис. ударних дронів «Герань» різних модифікацій.

Про це повідомили «Мілітарному» у Головному управлінні розвідки.

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Зазначається, що РФ накопичує безпілотники для проведення масованих комбінованих атак по Україні. Водночас обмежені виробничі потужності не дають російській армії можливості постійно підтримувати однаково високу інтенсивність запусків.

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Видання наголошує, що Російська Федерація змушена накопичувати значну кількість ударних БпЛА перед атаками. Під час найбільш масованих ворог може запускати 600–1000 дронів, тоді як під час періодів накопичення — це близько 150–200 безпілотників.

Нагадаємо, у розвідці повідомили, що «Бандеролей» може стати значно більше. Росія щомісяця здатна виготовляти до 80 таких повітряних цілей. Це дозволяє їй масштабувати застосування цього озброєння проти України.

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