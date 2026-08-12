У Кремлі настільки налякались народного бунту, що "спалили" страх Путіна на весь світ — WP

Володимир Путін / © Getty Images

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Верховний суд Росії скасував реєстрацію партії «Яблуко» на парламентських виборах у вересні. Це була єдина зареєстрована політична сила, яка відкрито виступала проти війни проти України та закликала до негайного припинення вогню.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

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За даними, наведеними в матеріалі, «Яблуко» стало однією з найпопулярніших російських партій у Telegram за кількістю підписників, а відео на його підтримку в TikTok набирали мільйони переглядів. Особливо активними були молоді росіяни, які раніше могли взагалі не цікавитися партією.

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Крім того, у низці неофіційних онлайн-опитувань «Яблуко» випереджало провладну «Єдину Росію». Автор матеріалу також посилається на витік результатів закритих соціологічних досліджень, за якими підтримка партії нібито перевищила прохідний бар'єр до парламенту та наблизилася до двозначного показника.

Опозиція почала об'єднуватися навколо «Яблука»

Антивоєнну кампанію партії підтримали представники різних груп російської опозиції. Вони закликали своїх прихильників голосувати за «Яблуко», щоб продемонструвати масштаби невдоволення війною.

Автор матеріалу оцінює це як одну з найширших спроб об'єднання російської опозиції за останні роки.

На його думку, саме зростання підтримки «Яблука» могло змусити Кремль відмовитися від участі партії у виборах. Він проводить паралель із президентськими виборами 2020 року в Білорусі, коли допуск Світлани Тихановської до голосування закінчився масштабними протестами проти режиму Олександра Лукашенка.

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Чому партію зняли з виборів

Позов із вимогою виключити «Яблуко» з виборчої кампанії подала прокремлівська партія «Родина».

Серед претензій до «Яблука» були, зокрема, його заклики до негайного припинення вогню в Україні. У позові це пов'язували з нібито «порушенням територіальної цілісності Російської Федерації», оскільки Москва вважає окуповані українські території частиною РФ.

Лідер «Родини» та депутат Держдуми Олексій Журавльов назвав представників «Яблука» «національними зрадниками», які нібито «працюють на Захід».

Серед інших претензій, за даними матеріалу, фігурувала навіть публікація партією фотографії бомбардування Хіросіми, яку позивачі пов'язали з порушенням авторських прав.

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У Москві вийшли на акцію на підтримку партії

Після рішення суду в Москві відбулася акція на підтримку «Яблука». На оприлюднених відео видно сотні переважно молодих людей, які скандують гасла та співають у присутності поліції.

Автор матеріалу вважає, що усунення єдиної відкрито антивоєнної партії дозволить російській владі провести вересневі вибори лише за участю політичних сил, які підтримують війну, а потім використати їхні результати як аргумент про нібито широку підтримку політики Кремля.

Водночас він наголошує, що зростання популярності «Яблука» ще до голосування може свідчити про наявність у Росії значної кількості людей, які не підтримують війну, попри офіційну риторику російської влади.

Війна в Україні обертається проти Путіна — останні новини

На тлі війни в Україні Кремль продовжує посилювати контроль над внутрішньою політикою. Верховний суд РФ усунув партію «Яблуко» від участі у виборах до Держдуми у вересні 2026 року. Політсила виступала під гаслом «За мир і свободу», закликала до припинення вогню в Україні та ще 2022 року засудила повномасштабне вторгнення.

Засновник «Яблука» Григорій Явлінський заявив, що рішення суду свідчить про страх Кремля перед антивоєнною риторикою, та пообіцяв його оскаржити.

Паралельно в Росії погіршується економічна ситуація. Економіст Олег Устенко зазначав, що дефіцит російського бюджету, який на весь 2026 рік планували на рівні близько $50 млрд, уже за перше півріччя сягнув приблизно $80 млрд.

За його словами, попри проблеми з доходами Кремль не скорочує витрати на військово-промисловий комплекс і водночас збільшує фінансування силового блоку, тоді як соціальні видатки урізають.

Устенко вважає, що невдоволення росіян можуть посилювати зростання цін на пальне, удари по нафтопереробній інфраструктурі, скорочення соціальних виплат та висока інфляція.

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