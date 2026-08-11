Втрати РФ наблизилися до рекордної позначки: кого Кремль тепер залучає до війни

Володимир Путін / © Associated Press

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Кількість втрат російських військ в Україні стрімко наближається до позначки в 1,5 мільйона, тоді як Москва шукає нові способи поповнення особового складу на тлі відсутності перспектив мирної угоди.

Про це повідомило видання Newsweek.

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Скільки втрат зазнала Росія у війні: дані ЗСУ та західних розвідок

Повідомляється, що підрахунок втрат у конфліктах є складним для перевірки, а експерти застерігають, що сторони можуть завищувати показники ворога та приховувати власні задля підтримки морального духу й посилення переговорних позицій.

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За інформацією українських військових, станом на 11 серпня загальна кількість російських втрат із початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року досягла 1 460 400 осіб. Цей показник включає як убитих, так і поранених військовослужбовців, чимало з яких поверталися на передову або зазнавали поранень неодноразово.

Західні оцінки та дані незалежних дослідників різняться. Зокрема, британське розвідувальне агентство GCHQ у травні оцінювало кількість загиблих російських військових приблизно у 500 000. А російські незалежні видання «Медіазона» та BBC підтвердили особи 236 066 загиблих солдатів і офіцерів РФ.

Аналітичний центр Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) оцінює загальні втрати Росії у 1,4 мільйона, тоді як смерті на полі бою — до 450 000. Водночас можливі втрати України за той самий період, за даними CSIS, сягають 625 000, зокрема до 150 000 загиблих.

Як змінювалася структура російської армії

Зазначається, що перші місяці війни основну частину втрат становили елітні професійні військові. Згодом до лав армії почали залучати ув’язнених із російських в’язниць та найманців ПВК «Вагнер», яких масово використовували у штурмах задля виснаження української оборони.

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До осені 2024 року найбільшою категорією загиблих знову стали добровольці. Завдяки значним фінансовим стимулам Москва намагається уникати нової масштабної хвилі мобілізації всередині країни. Крім того, Росія залучає іноземних бойовиків та військових із Північної Кореї.

Минулими вихідними президент Володимир Зеленський заявив, що до Росії можуть перекинути до 50 000 військових із Північної Кореї. Раніше, у 2024 році, Пхеньян уже відправляв до Росії близько 14 000 солдатів під час боїв у Курській області. За інформацією південнокорейських політиків, кілька тисяч із них уже загинули.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, на Кінбурнській косі фактично у пастці опинилися понад 2500 російських військових, які ховаються у лісах та бліндажах. Сили оборони України щодня завдають нищівних ударів по позиціях ворога, попри спроби росіян підтягувати нові резерви.

Раніше посол Британії в Україні Ніл Кромптон в іронічному тоні описав просування російських військових в Україні. Він заявив, що «равлик рухається швидше», ніж армія РФ.

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