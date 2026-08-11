Депутат РФ заявив, що вбивав людей на війні в Україні і похвалився орденом від Путіна

Віталій Мілонов / © УНІАН

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Російський політик відверто розповів про деталі нібито свого перебування на фронті. За його ж цинічними словами, під час так званої «сво» він особисто вбивав людей і отримав за це державну нагороду від російського диктатора Путіна.

Про це російський депутат Держдуми РФ, член партії «Единая Россия» Віталій Мілонов заявив в інтерв’ю для YouTube-каналу «Дневник хача».

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«Бойовий орден» та зізнання у злочинах проти українців

Під час розмови одіозний пропагандист підтвердив наявність у нього «ордена Мужності». На запитання журналіста про те, чи дали нагороду просто за факт поїздки на фронт, він заявив про її нібито бойовий характер.

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«Ні, не за те, що побував. За певні події. Оскільки укази про нагородження орденами мають закритий характер, то про деталі, мабуть, колись зможу розповісти. Це виключно за бойові дії», — стверджує Мілонов.

Під час розмови інтерв’юер чітко поцікавився в Мілонова, чи вбивав він людей, на що російський політик без найменшого докору сумління сказав: «Так».

На запитання журналіста про те, чи не складно потім жити з такими наслідками, одвічний прихильник кремлівського режиму цинічно відповів: «Ні».

Дата публікації 18:58, 11.08.26 Кількість переглядів 4 Скандальний депутат Держдуми Мілонов цинічно зізнався у вбивствах на війні проти України

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