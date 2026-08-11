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Баклажани як гриби: прості рецепти закуски, яку з’їдять за лічені хвилини
Баклажани — справжня знахідка для господинь.
Сезон баклажанів у розпалі, тож саме час готувати з них прості та смачні домашні страви. Ці овочі чудово підходять для будь-яких страв. Один із найпопулярніших варіантів — баклажани «як гриби»: завдяки спеціям, часнику та зелені овочі набувають особливого смаку.
ТСН.ua підготував три рецепти закусок - кожний знайде щось смачненьке для себе.
Баклажани з часником і зеленню
Інгредієнти:
1 кг баклажанів;
1 цибулина;
3–4 зубчики часнику;
пучок кропу;
2 ст. л. олії;
1 ст. л. оцту;
1 ч. л. солі;
0,5 ч. л. цукру;
чорний мелений перець — до смаку.
Приготування
Баклажани помийте, очистьте від шкірки та наріжте невеликими кубиками. Посоліть і залиште на 15–20 хв. Потім промийте водою і залиште, аби висохли.
На сковороді розігрійте олію та обсмажте баклажани до золотистої скоринки. Цибулю наріжте півкільцями та додайте до овочів наприкінці смаження.
Готові баклажани перекладіть у миску, додайте подрібнений часник, кріп, оцет, цукор і перець. Перемішайте та залиште в холодильнику щонайменше на 2 год.
Баклажани з майонезом
Інгредієнти:
1 кг баклажанів;
2 цибулини;
3 зубчики часнику;
3–4 ст. л. майонезу;
2 ст. л. олії;
сіль і чорний перець — до смаку;
пучок кропу.
Приготування
Баклажани наріжте кубиками, посоліть і залиште на 15-20 ха. Потім промийте та обсушіть. Обсмажте овочі на невеликій кількості олії до м'якості та золотистої скоринки.
Поріжте великим кубиком цибулю. Окремо посмажте її, а потім змішайте з баклажанами.
Коли овочі трохи охолонуть, додайте майонез, подрібнений часник, кріп і чорний перець. Перемішайте та поставте закуску в холодильник на кілька годин.
Баклажани «як гриби» на зиму
Баклажан таким способом можна заготовити на зиму. Закуска виходить ароматною, пікантною та добре доповнює картоплю, каші або м'ясні страви.
Інгредієнти:
2 кг баклажанів;
1 л води;
100 мл оцту 9%;
2 ст. л. солі;
1 головка часнику;
1 пучок кропу;
100 мл рослинної олії;
5–6 горошин чорного перцю;
2 лаврові листки.
Приготування
Баклажани наріжте великими кубиками. У каструлі закип'ятіть воду, додайте сіль, оцет, лавровий лист і чорний перець.
Опустіть баклажани в маринад і варіть приблизно 5–7 хв. після повторного закипання. Важливо не переварити овочі — вони повинні залишитися цілими.
Відкиньте баклажани на друшляк, аби зайва рідина стекла. Потім змішайте їх із подрібненим часником, кропом та олією.
Розкладіть гарячі баклажани у стерилізовані банки, накрийте стерилізованими кришками та додатково простерилізуйте банки. Після цього герметично закрийте, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.
Нагадаємо, ми ділилися рецептами вечері з баклажанів, на приготування якої вистачить 20 хвилин.