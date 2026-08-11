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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
647
Час на прочитання
2 хв

Баклажани як гриби: прості рецепти закуски, яку з’їдять за лічені хвилини

Баклажани — справжня знахідка для господинь.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Баклажани.

Баклажани. / © www.freepik.com/free-photo

Сезон баклажанів у розпалі, тож саме час готувати з них прості та смачні домашні страви. Ці овочі чудово підходять для будь-яких страв. Один із найпопулярніших варіантів — баклажани «як гриби»: завдяки спеціям, часнику та зелені овочі набувають особливого смаку.

ТСН.ua підготував три рецепти закусок - кожний знайде щось смачненьке для себе.

Баклажани з часником і зеленню

Інгредієнти:

  • 1 кг баклажанів;

  • 1 цибулина;

  • 3–4 зубчики часнику;

  • пучок кропу;

  • 2 ст. л. олії;

  • 1 ст. л. оцту;

  • 1 ч. л. солі;

  • 0,5 ч. л. цукру;

  • чорний мелений перець — до смаку.

Приготування

  1. Баклажани помийте, очистьте від шкірки та наріжте невеликими кубиками. Посоліть і залиште на 15–20 хв. Потім промийте водою і залиште, аби висохли.

  2. На сковороді розігрійте олію та обсмажте баклажани до золотистої скоринки. Цибулю наріжте півкільцями та додайте до овочів наприкінці смаження.

  3. Готові баклажани перекладіть у миску, додайте подрібнений часник, кріп, оцет, цукор і перець. Перемішайте та залиште в холодильнику щонайменше на 2 год.

Баклажани з майонезом

Інгредієнти:

  • 1 кг баклажанів;

  • 2 цибулини;

  • 3 зубчики часнику;

  • 3–4 ст. л. майонезу;

  • 2 ст. л. олії;

  • сіль і чорний перець — до смаку;

  • пучок кропу.

Приготування

  1. Баклажани наріжте кубиками, посоліть і залиште на 15-20 ха. Потім промийте та обсушіть. Обсмажте овочі на невеликій кількості олії до м'якості та золотистої скоринки.

  2. Поріжте великим кубиком цибулю. Окремо посмажте її, а потім змішайте з баклажанами.

  3. Коли овочі трохи охолонуть, додайте майонез, подрібнений часник, кріп і чорний перець. Перемішайте та поставте закуску в холодильник на кілька годин.

Баклажани «як гриби» на зиму

Баклажан таким способом можна заготовити на зиму. Закуска виходить ароматною, пікантною та добре доповнює картоплю, каші або м'ясні страви.

Інгредієнти:

  • 2 кг баклажанів;

  • 1 л води;

  • 100 мл оцту 9%;

  • 2 ст. л. солі;

  • 1 головка часнику;

  • 1 пучок кропу;

  • 100 мл рослинної олії;

  • 5–6 горошин чорного перцю;

  • 2 лаврові листки.

Приготування

Баклажани наріжте великими кубиками. У каструлі закип'ятіть воду, додайте сіль, оцет, лавровий лист і чорний перець.

Опустіть баклажани в маринад і варіть приблизно 5–7 хв. після повторного закипання. Важливо не переварити овочі — вони повинні залишитися цілими.

Відкиньте баклажани на друшляк, аби зайва рідина стекла. Потім змішайте їх із подрібненим часником, кропом та олією.

Розкладіть гарячі баклажани у стерилізовані банки, накрийте стерилізованими кришками та додатково простерилізуйте банки. Після цього герметично закрийте, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Нагадаємо, ми ділилися рецептами вечері з баклажанів, на приготування якої вистачить 20 хвилин.

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