Радари "осліпли": дрон-невидимка паралізував роботу міжнародного аеропорту в Німеччині

Таємничий безпілотник оминув усі радари та паралізував аеропорт / © ТСН

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Німецький міжнародний аеропорт в Ганновері був змушений зупинити свою роботу через загадкову появу безпілотника, який двічі зривав графік польотів у ніч проти вівторка, 11 серпня. Правоохоронці підозрюють іноземне втручання, оскільки технічні характеристики апарата вказують на цілеспрямовану гібридну атаку.

Про деталі цього тривожного нічного інциденту повідомляє німецьке видання Focus.

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Нічне полювання на порушника

Невідомий літальний апарат вперше помітили близько третьої години ночі над закритою територією логістичної компанії DB Schenker. Після підтвердження загрози поліцейськими патрулями керівництво аеропорту ухвалило рішення про негайне перенаправлення всього трафіку на північну злітно-посадкову смугу. Проте вже о четвертій годині ранку ситуація загострилася, і аеропорт довелося повністю закрити для будь-яких рейсів.

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Згодом роботу аеропорту спробували відновити, але загадковий дрон знову з’явився просто над будівлею авіакомпанії TUI Fly. Невдовзі після цього він уже зухвало завис безпосередньо над головним льотним полем, де здійснюється рух літаків. Це призвело до повторного повного блокування роботи аеропорту, перенаправлення вантажного борту та суттєвих затримок розкладу.

Відновити повноцінний та безпечний рух літаків вдалося лише після п’ятої години ранку. Протягом усього цього часу спецслужби марно намагалися знешкодити порушника, який вільно пересувався стратегічним об’єктом. Цей двогодинний інцидент викликав серйозне занепокоєння у служьб безпеки Німеччини.

Технологічна перевага та версія саботажу

Найбільше слідчих стурбував той факт, що хвалені системи захисту Федеральної поліції виявилися абсолютно безсилими проти цього апарата. Радари та спеціальні детектори дронів не спрацювали, а німецька служба управління повітряним рухом так і не змогла зафіксувати ціль на своїх моніторах. Здатність безпілотника залишатися в повітрі понад дві години та його абсолютна невидимість для електроніки доводять, що це була надсучасна військова модель, недоступна у звичайному продажі для авіалюбителів.

Про те, що німецькі спецслужби розглядають версію іноземної диверсії, зазначає й інформаційний портал BILD. Посилаючись на внутрішній поліцейський звіт, журналісти видання підтверджують, що офіційні органи розслідують втручання в критичну інфраструктуру, за яким можуть стояти ворожі державні суб’єкти.

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Гібридні загрози нового рівня

Поняття гібридної активності у цьому контексті означає цілеспрямоване тестування вразливостей об’єктів критичної інфраструктури, за яким стоять спецслужби інших країн. Метою таких зухвалих операцій є не обов’язково фізичне знищення майна чи напад на людей, а скоріше перевірка систем протиповітряної оборони та створення атмосфери паніки. Німецькі експерти з безпеки вже давно попереджали про високу ймовірність подібних провокацій на стратегічних транспортних вузлах Європи.

Поліція наразі активно перевіряє можливий зв’язок цього інциденту з нещодавньою атакою безпілотників на аеропорт у місті Лейпциг. Хоча офіційних доказів об’єднання цих двох справ в одну масштабну серію диверсій поки що немає, почерк зловмисників виглядає підозріло схожим. В обох випадках використовувалися надзвичайно технологічні апарати, які легко оминали стандартні перепони.

Наразі правоохоронні органи Німеччини розпочали глибоке розслідування, щоб встановити місце запуску дрона-шпигуна та осіб, причетних до цієї спецоперації. Служби безпеки аеропортів по всій країні отримали розпорядження посилити заходи контролю та переглянути ефективність наявного антидронового обладнання. Випадок у Ганновері наочно продемонстрував, що поточні європейські системи захисту є критично вразливими.

Ця подія змушує країни терміново переглядати свої підходи до безпеки цивільної авіації в умовах стрімкого розвитку безпілотних технологій. Оскільки звичайні радари просто не бачать таких порушників, аеропортам доведеться інвестувати у новітні засоби радіоелектронної боротьби та оптичного розпізнавання цілей. Залишається сподіватися, що слідство швидко вийде на слід організаторів, перш ніж вони наважаться на радикальніші кроки.

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Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле біля українських вантажних літаків Antonov Airlines виявили дрон із вибуховим пристроєм. МЗС України заявило, що українські борти не пошкоджені, а ніхто не постраждав.

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