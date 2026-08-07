Водій автобуса ногою знешкодив дрон з вибухівкою, який загрожував українському літаку

Дрон у Німеччині / © Bild

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Водій автобуса в аеропорту Лейпциг/Галле у Німеччині запобіг можливій атаці на український вантажний літак, коли ногою збив безпілотник, оснащений вибухівкою та детонатором.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на депутата Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Детлефа Зайфа.

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За його словами, під час інциденту водій автобуса, який працював на території аеропорту, помітив дрон, що летів на низькій висоті, після чого вдарив його ногою.

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«Водій автобуса збив дрон ногою, коли той летів на низькій висоті. Після цього апарат упав і залишився лежати на землі», — сказав Зайф.

Як зазначає Reuters, за даними прокуратури, безпілотник був оснащений професійною вибухівкою та детонатором.

«Учинок водія автобуса був дуже сміливим і відважним, але водночас і дуже небезпечним. Можливо, своїм втручанням він завадив запланованій атаці», — наголосив Зайф.

Міністр внутрішніх справ федеральної землі Саксонія Армін Шустер високо оцінив дії водія автобуса, однак закликав громадян не ризикувати власним життям.

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«Це не той приклад, якого варто наслідувати. Достатньо просто повідомити нас», — заявив він.

Інцидент з дроном в аеропорту: розслідування триває

Федеральна прокуратура Німеччини відкрила контртерористичне розслідування, розглядаючи інцидент як серйозну атаку, що могла мати наслідки для внутрішньої та зовнішньої безпеки країни. Водночас влада не розкриває особу водія, а також не повідомляє, звідки прилетів безпілотник і яким чином він зміг потрапити до режимної зони аеропорту.

Аеропорт Лейпциг/Галле є одним із ключових логістичних вузлів НАТО. Саме звідси реалізується програма стратегічних авіаперевезень SALIS, у якій використовуються українські літаки «Антонов» для транспортування вантажів, зокрема обладнання для посилення східного флангу Альянсу. Також аеропорт є одним із головних європейських хабів компанії DHL.

Після інциденту федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну нараду з керівниками силових структур. За словами речника уряду, глава уряду перебуває у постійному контакті з міністром внутрішніх справ Александром Добріндтом та іншими членами федерального кабінету.

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Раніше німецька влада неодноразово заявляла про зростання кількості гібридних атак, у яких підозрює Росію, однак Москва ці звинувачення відкидає. Посольство РФ у Берліні не відповіло на запит Reuters щодо коментаря стосовно інциденту в аеропорту Лейпциг/Галле.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, на території аеропорту Лейпциг/Галле було виявлено дрон із прикріпленим вибуховим пристроєм. Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт тоді заявив про «нову якість загрози» та назвав інцидент можливим проявом «гібридного сценарію теракту». Наразі правоохоронці продовжують встановлювати осіб, причетних до цієї можливої спроби диверсії.

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