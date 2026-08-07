Зеленський уперше прибув до Сербії: що стоїть за цим візитом (оновлено)

Зеленський прибув до Сербії / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський уперше за час своєї каденції прибув до Сербії, де має провести зустріч із сербським лідером Александром Вучичем.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН.ua Олена Чернякова.

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Це перша поїздка українського лідера до цієї країни. Як раніше заявляв президент Сербії Александр Вучич, під час переговорів сторони планують обговорити двосторонню економічну та енергетичну співпрацю, а також інші можливості для обох держав.

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Зеленський прибув до Сербії / © ТСН

Як повідомив речник глави держави Сергій Никифоров для ТСН, сьогодні у президента відбудеться робоча вечеря з сербським колегою Александром Вучичем. Ця розмова продовжиться і завтра, а також запланована зустріч із премʼєр-міністром Джуро Мацутом.

Як повідомив Володимир Зеленський, у межах поїздки, розрахованої на два дні, він проведе переговори не тільки з Александром Вучичем, а ще й з прем’єр-міністром Джуро Мацутом.

Зеленський прибув до Сербії / © ТСН

«Будемо говорити про розширення економічних зв’язків між нашими країнами, відносини з Євросоюзом та інші речі, які можуть спрацювати для наших народів, безпекові питання. Україна завжди налаштована працювати конструктивно, взаємовигідно й на основі взаємної поваги», — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про новий план санкцій проти військової промисловості РФ.

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