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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський уперше прибув до Сербії: що стоїть за цим візитом (оновлено)

Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Сербії Александром Вучичем.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Зеленський прибув до Сербії

Зеленський прибув до Сербії / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський уперше за час своєї каденції прибув до Сербії, де має провести зустріч із сербським лідером Александром Вучичем.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН.ua Олена Чернякова.

Це перша поїздка українського лідера до цієї країни. Як раніше заявляв президент Сербії Александр Вучич, під час переговорів сторони планують обговорити двосторонню економічну та енергетичну співпрацю, а також інші можливості для обох держав.

Зеленський прибув до Сербії / © ТСН

Зеленський прибув до Сербії / © ТСН

Як повідомив речник глави держави Сергій Никифоров для ТСН, сьогодні у президента відбудеться робоча вечеря з сербським колегою Александром Вучичем. Ця розмова продовжиться і завтра, а також запланована зустріч із премʼєр-міністром Джуро Мацутом.

Як повідомив Володимир Зеленський, у межах поїздки, розрахованої на два дні, він проведе переговори не тільки з Александром Вучичем, а ще й з прем’єр-міністром Джуро Мацутом.

Зеленський прибув до Сербії / © ТСН

Зеленський прибув до Сербії / © ТСН

«Будемо говорити про розширення економічних зв’язків між нашими країнами, відносини з Євросоюзом та інші речі, які можуть спрацювати для наших народів, безпекові питання. Україна завжди налаштована працювати конструктивно, взаємовигідно й на основі взаємної поваги», — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про новий план санкцій проти військової промисловості РФ.

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