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Зеленський уперше прибув до Сербії: що стоїть за цим візитом (оновлено)
Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Сербії Александром Вучичем.
Президент України Володимир Зеленський уперше за час своєї каденції прибув до Сербії, де має провести зустріч із сербським лідером Александром Вучичем.
Про це повідомляє кореспондентка ТСН.ua Олена Чернякова.
Це перша поїздка українського лідера до цієї країни. Як раніше заявляв президент Сербії Александр Вучич, під час переговорів сторони планують обговорити двосторонню економічну та енергетичну співпрацю, а також інші можливості для обох держав.
Як повідомив речник глави держави Сергій Никифоров для ТСН, сьогодні у президента відбудеться робоча вечеря з сербським колегою Александром Вучичем. Ця розмова продовжиться і завтра, а також запланована зустріч із премʼєр-міністром Джуро Мацутом.
Як повідомив Володимир Зеленський, у межах поїздки, розрахованої на два дні, він проведе переговори не тільки з Александром Вучичем, а ще й з прем’єр-міністром Джуро Мацутом.
«Будемо говорити про розширення економічних зв’язків між нашими країнами, відносини з Євросоюзом та інші речі, які можуть спрацювати для наших народів, безпекові питання. Україна завжди налаштована працювати конструктивно, взаємовигідно й на основі взаємної поваги», — заявив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про новий план санкцій проти військової промисловості РФ.