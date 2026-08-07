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У сукні з квітковим принтом і глибоким декольте: Іванка Трамп показалася у романтичному аутфіті
Донька президента США поділилася у соцмережі теплими кадрами з чоловіком та сином.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram нову серію сімейних світлин. На одному фото вона позувала з чоловіком Джаредом Кушнером та їхнім найменшим сином Теодором, а на іншому подружжя сфотографувалося на борту яхти на тлі моря.
Для знімків Іванка обрала елегантну довгу сукню молочного відтінку з яскравим квітковим принтом. Вбрання на тонких бретельках мало глибоке V-подібне декольте, приталений силует й асиметричний поділ з білою мереживною обробкою.
Свій романтичний аутфіт Трамп доповнила золотим ланцюжком, лаконічними сережками та солом’яною плетеною сумкою на золотому ланцюжку. Її біляве волосся було розпущене й укладене рівними пасмами, а макіяж вона зробила з акцентом на очах.
Джаред Кушнер з’явився у темно-синій футболці та бежевих штанах. Їхній син був одягнений у білу сорочку і світлі шорти у смужку. На яхті Іванка та її чоловік позували босоніж, що додало кадру невимушеної атмосфери відпочинку.
Нагадаємо, раніше Іванка Трамп показала фото у бікіні зі смужками і з яскравим фейсартом.