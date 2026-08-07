Як приготувати торт "Ужгород" — легший за "Київський", але не менш смачний: домашній рецепт

торт "Ужгород" tiktok.com/@viktoriachorna30

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Українська кондитерська традиція багата на десерти, які давно стали гастрономічними символами різних регіонів. Поряд із легендарним «Київським» дедалі частіше згадують і торт «Ужгород» — витончений десерт із хрусткими меренговими коржами, фундуком та напрочуд ніжним кремом. Саме про такий рецепт розповіла авторка сторінки viktoriachorna.

торт «Ужгород» tiktok.com/@viktoriachorna30

Інгредієнти

Для меренгових коржів

білки — 110 г (приблизно 3 яйця)

цукор — 150 г

кукурудзяний крохмаль — 18 г

подрібнений фундук — 40 г

Для крему

вершкове масло — 150 г

варене згущене молоко — 50 г

вершки — 200 г

жовтки — 2 шт.

желатин — 15 г

вода для желатину — 50 г

цукор — 70 г

вода для сиропу — 15 г

торт «Ужгород» tiktok.com/@viktoriachorna30

Приготування

Білки збийте до легкої піни, поступово додавайте цукор. Збивайте, поки маса не стане густою, блискучою та стійкою. Додайте кукурудзяний крохмаль, а потім подрібнений фундук і акуратно перемішайте. На пергаменті намалюйте три кола діаметром приблизно 18 см. Розподіліть білкову масу порівну між ними, вирівняйте поверхню та за бажанням сформуйте бортики за допомогою смужок пергаменту. Випікайте коржі за температури 120°C протягом 2 години 45 хв — 3 годин, щоб вони повністю висохли та залишилися легкими та хрусткими. Для крему спочатку замочіть желатин у воді. Тим часом приготуйте сироп із цукру та води, доведіть його до кипіння. Жовтки збийте до світлої пишної маси та тонкою цівкою вливайте гарячий сироп, постійно працюйте міксером. Залиште суміш охолонути до кімнатної температури. Окремо збийте м’яке вершкове масло з вареним згущеним молоком до пишності. Додайте збиті вершки, спочатку маса може здатися неоднорідною, але це нормально. Потім введіть охолоджену жовткову суміш і збийте крем до гладкої, шовковистої консистенції. Готовим кремом щедро перемажте всі коржі, а також покрийте ним боки та верх торта. Прикрасьте фундуком або іншими горіхами до свого смаку. Перед подаванням залиште десерт у холодильнику мінімум на 3–4 години, щоб крем стабілізувався, а всі смаки гармонійно поєдналися.

Попри схожість із легендарним «Київським» тортом, «Ужгород» має власний характер. Він менш солодкий, крем — легший та ніжніший, а м’яка текстура чудово поєднується з хрусткими меренговими коржами та ароматом обсмаженого фундука.

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Саме завдяки цій легкості десерт не здається важким навіть після святкової вечері, а витончений смак робить його ідеальним вибором для особливих подій чи неспішного чаювання у вихідний день.

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Якщо ви давно хотіли спробувати новий домашній торт, який поєднує українські кондитерські традиції та сучасний ніжний смак, «Ужгород» стане чудовим відкриттям.

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