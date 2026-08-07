У центрі Львова заспівали хіти "Скрябіна": MONATIK створив попурі до прем’єри фільму про Кузьму

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Напередодні виходу документального фільму «Кузьма: Страшно веселий» студія KNIFE! Films презентувала спеціальний музичний проєкт. На площі Ринок у Львові влаштували флешмоб із відомими піснями гурту «Скрябін».

Музичним продюсером попурі став MONATIK. Він поєднав композиції гурту в одну історію, яку виконали представники нового покоління українських артистів: Tember Blanche, Krylata, Азіза, Yarima, Denoma і Feviane. До них також долучився Народний художній колектив України — хор «Радуниця».

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За словами MONATIK, робота над піснями Кузьми була для нього цікавою і відповідальною.

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«Для мене Кузьма — геніальна особистість, тому ця робота була цікавою, важливою й дуже відповідальною. Вона пронизана ностальгією, сумом втрати та улюбленими піснями. Деякі композиції довелося поєднати між рядками, ніби приховуючи, але водночас відкриваючи нові грані творчості Кузьми», — розповів артист.

Він додав, що створене попурі, на його думку, відповідає назві майбутнього фільму: спочатку працювати над ним було страшно, а потім — весело.

Флешмоб зняли просто серед перехожих на площі Ринок. Автори свідомо відмовилися від постановочного формату, щоб зафіксувати живі реакції людей і показати, як музика «Скрябіна» об’єднує різні покоління.

«Ми одразу зрозуміли, що це не має мати вигляд концерту чи музичного кліпу. Хотілося створити відчуття флешмобу, коли люди несподівано стають свідками того, як просто посеред міста звучать пісні Кузьми. Нам були важливі щирі емоції людей», — зазначив режисер фільму Артем Григорян.

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Ідея попурі виникла через неможливість зупинитися лише на одній композиції гурту.

«Ми шукали ідею, яка б показала масштаб того, що залишив по собі Кузьма. І швидко зрозуміли: обрати одну пісню неможливо — хітів занадто багато, і в кожного вона своя. Так народилася ідея попурі, що поєднало найвідоміші композиції „Скрябіна“ в одну історію», — розповів продюсер Максим Сердюк.

Музичний проєкт створили на підтримку документального фільму «Кузьма: Страшно веселий». Це нова робота вищезгаданої студії, яка раніше випустила стрічку «Яремчук: Незрівнянний світ краси».

Фільм розповідає історію Андрія Кузьменка — лідера гурту «Скрябін», музиканта, телеведучого і письменника. До стрічки увійшли ексклюзивні архівні матеріали, які раніше не показували широкій аудиторії. Вони мають розкрити внутрішні зміни артиста, його самоіронію та насичене творче життя.

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Режисером фільму став Артем Григорян, а продюсером — Максим Сердюк. У кінотеатрах України та понад 30 країн світу стрічка з’явиться 13 серпня.

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