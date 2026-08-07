Цікавий хитрик із кухонними вагами, який заощадить вам час і нерви: порада блогерки

Цікавий хитрик із кухонними вагами, який заощадить вам час і нерви / © Credits

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Сучасні кухонні ваги давно стали незамінними помічниками для тих, хто любить готувати, дотримується правильного харчування чи просто хоче точно відміряти інгредієнти. Проте навіть якщо ви користуєтеся ними роками, багато хто не підозрює про одну просту функцію, яка може значно спростити процес.

Саме про такий лайфгак розповіла блогерка Діана Гологовець. За її словами, цей спосіб дозволяє зважувати продукти одразу з упаковання, без використання додаткових мисок або контейнерів.

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Як все працює

Секрет дуже простий та займає кілька секунд. Спочатку поставте на ваги закриту упаковку з продуктом, наприклад, із рисом, пластівцями, борошном або горіхами. Після цього натисніть кнопку «0» або Tare, щоб занулити показники.

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Далі відкрийте упаковання та наберіть стільки продукту, скільки потрібно для рецепта. На дисплеї з’явиться число зі знаком «мінус». Саме воно й показує вагу продукту, який ви вже забрали з упаковки. Наприклад, якщо рецепт вимагає 150 г борошна, просто відсипайте його доти, доки на екрані не з’явиться — 150 г.

На перший погляд, це дрібниця, але на практиці такий хитрик економить чимало часу. Не потрібно шукати додаткову ємність, перекладати продукти, а потім ще й мити зайвий посуд. До того ж зменшується ризик випадково пересипати інгредієнт або помилитися з вагою.

Особливо корисним цей лайфгак стане для тих, хто часто пече, готує за точними рецептами чи контролює порції під час дієти або спортивного харчування.

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