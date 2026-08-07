Пророцтва Ванги на 2026 рік почали справджуватися: що вона прогнозувала Путіну

Ванга / © ТСН

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Болгарська провидиця Ванга залишила моторошні прогнози на 2026 рік, які зараз активно обговорюють у світі. Прихильники містичних пророцтв переконані, що два ключові сценарії майбутнього вже втілилися в реальність.

Про це пише Unilad.

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Без перебільшення, 2026 рік уже став одним із найбурхливіших за останній час. Світ пережив руйнівні землетруси, смертельні повені, загострення політичної ситуації, драматичні події навколо чемпіонату світу та рекордні хвилі спеки, тож людству довелося зіткнутися з низкою серйозних викликів.

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Водночас прихильники Ванги стверджують, що вона нібито передбачила ці події задовго до їхнього настання. Провидиці також приписують прогнози щодо терактів 11 вересня, пандемії COVID-19, цунамі 2004 року та інших масштабних трагедій.

Перед смертю 1996 року, коли Ванзі було 84, вона нібито залишила пророцтва про 2026 рік. Зокрема, йшлося про масштабні екологічні катастрофи та стрімке домінування штучного інтелекту. Прихильники містичних прогнозів переконані, що обидва ці передбачення вже почали збуватися.

Пророцтва Ванги на 2026 рік

Екологічні катастрофи

За поширеними твердженнями, Ванга попереджала, що 2026 рік супроводжуватиметься масштабними природними катастрофами.

У червні Венесуелу сколихнули два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5, які забрали тисячі життів і призвели до значних руйнувань.

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Європейські країни також пережили надзвичайно спекотне літо. В Іспанії, Португалії, Греції та Італії були зафіксовані рекордні температури, що спричинили масштабні лісові пожежі.

Окрім цього, в окремих регіонах Азії сильні зливи викликали руйнівні раптові повені, тоді як Сполучені Штати продовжували потерпати від потужних штормів.

Домінування штучного інтелекту

Прихильники Ванги також вважають, що вона нібито передбачила початок ери домінування штучного інтелекту у ключових сферах уже 2026 року. На їхню думку, це може призвести до скорочення робочих місць і виникнення серйозних етичних викликів.

Стрімкий розвиток технологій ШІ справді посилив дискусії щодо майбутнього ринку праці. Останнім часом низка великих компаній повідомила про скорочення персоналу, назвавши серед основних причин активний розвиток штучного інтелекту. Сучасні технології вже здатні автоматизувати багато завдань, які донедавна виконували люди.

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Втім, екологічні катастрофи та розвиток ШІ — лише частина прогнозів, які приписують Ванзі на 2026 рік. За словами її прихильників, низка інших передбачень ще може справдитися.

Контакт із позаземними цивілізаціями

Тема можливого контакту людства з іншопланетними цивілізаціями вже давно фігурує у різних пророцтвах. Прихильники Ванги стверджують, що вона нібито вважала саме 2026 рік переламним у цьому питанні, зокрема листопад.

За поширеними трактуваннями, ясновидиця нібито передбачала появу величезного космічного корабля, який увійде в атмосферу Землі. Саме тому прихильникам цих прогнозів радять уважніше вдивлятися в небо із настанням зими.

Міжнародна війна

Одне з найтривожніших пророцтв стосується можливого початку Третьої світової війни. Згідно з поширеними трактуваннями, Ванга нібито передбачала захоплення Тайваню Китаєм, а також пряме військове протистояння між Росією та США.

Падіння Путіна

Прихильники містичних прогнозів також припускають, що Росія може отримати нового керівника вже 2026 року. На тлі війни проти України це породжує численні дискусії про майбутнє країни у разі завершення багаторічного правління Володимира Путіна.

До слова, екстрасенска Ірина Гергель прогнозує, що серпневе сонячне затемнення 2026 року активізує міжнародну політику та може стати стимулом для початку мирних перемовин щодо війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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