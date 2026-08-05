"Здивують у дуже поганому сенсі": переможниця "Битви екстрасенсів" зробила тривожне попередження про війну

Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова попередила про загрозу наступу з території Білорусі. Вона наголосила, що може бути «неприємний сюрприз».

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

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Яну Пасинкову запитали, чи є загроза наступу Росії з території Білорусі, на це вона відповіла, що окупанти дійсно можуть готувати якийсь підступний план.

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«Кожен раз коли ми дивимося карти, вони кажуть, що ще нас вони здивують у дуже поганому сенсі цього слова. Таке враження, що буде подвійний манер — спочатку всі пишуть, а потім вони кажуть, що навчання закінчились, розходимось. І саме тоді вони нанесуть удар», — сказала Яна Пасинкова.

Нагадаємо, дослідниця тонких світів ОУ_РА зробила передбачення про закінчення війни в Україні та назвала території, які зможе повернути наша держава.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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