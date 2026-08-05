Принцеса Євгенія / © Associated Press

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У британській монархії навіть найрадісніші сімейні новини мають офіційні наслідки. Саме так сталося після народження третьої дитини принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка, про це розповіло видання Hello!.

Подружжя, яке одружилося у 2018 році, цього тижня вперше стало батьками доньки. Дівчинка народилася 3 серпня 2026 року в одній з лікарень Лісабона, де зараз мешкає родина. Ім’я новонародженої поки що не розголошують, адже Євгенія та Джек хочуть спокійно обрати його у сімейному колі.

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Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / © Associated Press

Для пари це вже третя дитина, вони виховують двох синів — Августа, який народився у лютому 2021 року, та Ернеста, який з’явився на світ у травні 2023-го.

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У своєму Instagram принцеса опублікувала перший знімком маленької, яка була одягнена у ніжно-рожевий комбінезон і синю шапочку з сердечками та метеликами.

Новий порядок престолонаступництва

Джеймс, граф Вессекський, принц Едвард, герцог Единбурзький, Софія, герцогиня Единбурзька та леді Луїза Віндзорська / © Associated Press

Попри те, що принцеса Євгенія не виконує обов’язків члена королівської родини який працює, її діти автоматично входять до офіційної лінії престолонаступництва. Новонароджена донька одразу посіла 15-те місце у черзі на британський престол, одразу після своїх старших братів Августа та Ернеста.

Саме через це зміни торкнулися молодшого брата короля Чарльза III — принца Едварда. Раніше він перебував на 15-й позиції, але тепер опустився на 16-те місце. Також на одну сходинку змістилися і його діти, Джеймс, граф Вессекський, тепер займає 17-те місце, а леді Луїза Віндзор — 18-те.

На перший погляд, це може здатися суто символічною зміною, однак саме так працює британська система спадкування престолу, кожне народження у родині автоматично змінює порядок для всіх, хто стоїть нижче у списку.

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Хто сьогодні найближче до британської корони

Британська королівська родина / © Associated Press

Першим у черзі на престол залишається принц Вільям — старший син короля Чарльза III. За ним ідуть його троє дітей, а саме, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї. П’яту позицію займає принц Гаррі, після якого йдуть його діти — принц Арчі та принцеса Лілібет.

Далі у списку залишається принц Ендрю, попри те, що він більше не виконує офіційних королівських обов’язків. За ним ідуть його старша донька — принцеса Беатріс та її діти Сієнна й Афіна, і лише після них у списку знаходиться принцеса Євгенія зі своїми трьома дітьми.

Хоча маленька принцеса навряд чи колись наблизиться до британського трону настільки, щоб по-справжньому претендувати на корону, її поява вже стала частиною сучасної історії монархії, адже у королівській родині навіть найособистіші моменти нерозривно пов’язані з багатовіковими традиціями та конституційними правилами.

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