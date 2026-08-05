Була милою дівчинкою з косичками: Меган Маркл показала дитяче фото на честь свого 45-річчя

Меган Маркл

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У публікації в Instagram з’явилися два фото герцогині Сассекської — нове у стильному луку та архівне, на якому Меган ще ще зовсім маленька.

Меган Маркл

На дитячому фото вона позує з двома косичками, білій водолазці, колготках та в смугастій спідниці, усміхаючись у камеру.

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Маленька Меган Маркл

Це фото було зроблене приблизно 1987 року в спальні Меган у Лос-Анджелесі. На задньому плані видно шкільну фотографію, на якій є як її портрет, так і спільне фото з однокласниками.

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Меган також поділилася святковою публікацією на своїх сторінках, яка складалася з двох чорно-білих фото. На них герцогиня Сассекська стрибає в басейн із повітряними кульками в руках. На першому кадрі Меган зображена в польоті, а на другому вона вже зникла під водою.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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