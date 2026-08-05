ДТЕК Енерго сплатив 10,6 млрд грн податків за перше півріччя 2026 року

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Упродовж першого півріччя 2026 року ДТЕК Енерго перерахував до державного та місцевих бюджетів 10,6 млрд грн податків і зборів. Компанія продовжує виконувати свої зобов’язання перед державою та підтримувати економіку України в умовах війни і системних атак на енергетичну інфраструктуру», — йдеться в ньому.

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Зазначається, що сплачені кошти спрямовуються на підтримку фінансової спроможності держави та громад, фінансування суспільно важливих потреб і посилення стійкості країни.

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Водночас ДТЕК продовжує забезпечувати роботу своїх підприємств, зберігати робочі місця та інвестувати у відновлення пошкодженої внаслідок російських атак теплової генерації.

«Для ДТЕК Енерго сплата податків — це не лише виконання зобов’язань перед державою. Це частина нашої відповідальності перед країною, громадами та людьми, які щодня працюють на підприємствах компанії. Навіть під час війни ми маємо підтримувати економіку та вкладати кошти у відновлення енергетики. Кожна сплачена гривня податків і кожна інвестиція у ремонти допомагають Україні залишатися стійкою», — зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 7,2 млрд грн у підготовку теплової енергетики до літніх піків споживання та наступного опалювального сезону.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення інвестиції ДТЕК у ці напрями перевищили 51 млрд грн.

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