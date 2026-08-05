Курильські острови / © Архів

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Росія планує перейменує острів Малі Курили, що є частиною спірних Південних Курил, на честь радянського розвідника Ріхарда Зорге. Там вона хоче встановити йому меморіальну дошку. У Токіо стривожені діями Москви, оскільки вважають ці території японськими.

Про це повідомляє The Diplomat.

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«Заплановане найменування спірного Курильського острова на честь Ріхарда Зорге є черговим прикладом посилення Росією свого контролю над цими об’єктами. Це частина десятирічних зусиль Москви використовувати вшанування пам’яті для підкріплення своїх претензій, незважаючи на протести Токіо», — йдеться у статті.

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Що відомо про острів, який входить до складу Курил

Острів Малі Курили є частиною спірних Південних Курил, які Японія називає Північними територіями. Курильські острови простягаються від Хоккайдо до півострова Камчатка та забезпечують Росії доступом з Охотського моря до Тихого океану.

Радянські війська окупували острови в 1945 році, безпосередньо перед капітуляцією Японії, яка завершила Другу світову війну.

Японія досі претендує на чотири найпівденніші острови: Ітуруп, Кунашир, Шикотан та острови Хабомаї. Суперечка про те, кому належить ця територія — триває понад 80 років.

Територіальні претензії РФ щодо Курильських островів

У виданні зауважують, що найменування острова на честь Зорге пов’язує територіальні претензії Росії завдяки досягненням радянського воєнного часу. Це також нагадує Токіо про період, який залишається «делікатним» у Японії.

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Росія раніше уже намагалася пов’язати ім’я Зорге зі спірними Курильськими островами. У січні 2022 року Москва запропонувала ексгумувати останки розвідника в Токіо та перепоховати їх на одному зі спірних Курильських островів.

Окрім того, Москва раніше давала назви різним об’єктам на Курилах у 2012 та 2017 роках. Багато з них вшановують радянських офіцерів розвідки, військових командирів та посадовців, пов’язаних із захопленням островів Радянським Союзом 1945 року. Серед них:

Павло Фітін, який очолював радянську зовнішню розвідку з 1939 по 1946 рік;

генерал Кузьма Дерев’янко, який підписав Акт про капітуляцію Японії від імені Радянського Союзу на борту американського десантника «Міссурі»;

та генерал Олексій Гнечко, який командував радянською операцією, що захопила Курили у 1945 році.

У Японії заявляють про окупацію Росією територій: у Москві це заперечують

Японія протестує проти російської символічної діяльності на спірних Курильських островах. Токіо вважає контроль Росії над Південними Курилами незаконною окупацією, оскільки Радянський Союз захопив острови 1945 року, тоді як радянсько-японський пакт про нейтралітет залишався незмінним.

Японія відмовилася від своїх претензій на Курильські острови згідно з Сан-Францисським мирним договором 1951 року, але Токіо стверджує, що спірні острови не входять до групи Курильських островів.

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Тим часом Росія відкидає заяви Японії та стверджує, що її суверенітет над островами не підлягає обговоренню.

Конфлікт між РФ та Японією — що відомо

Нагадаємо, у Москві заявили про рекордне погіршення відносин із Токіо. Причина — інвестиції японської компанії в українські дрони. У Кремлі назвали угоду «відверто ворожим кроком». У заяві російського МЗС також заявили, що політика нового уряду прем’єрки Санае Такаїчі «довела двосторонні відносини до історичного мінімуму».

Згодом у Японія заявили про терміново посилення оборони через те, що РФ різко збільшила військову активність у регіоні.

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