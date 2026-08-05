Росія посеред дня вдарила "Бадеролями" по обласному центру: багато поранених, пошкоджені 15 будинків

Ракета «Бандероль» / © скриншот з відео

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Російські війська посеред дня 5 серпня атакували Харків ракетами «Бандероль». Наразі відомо про дев’ятьох постраждалих та 15 пошкоджених будинків.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Терехов спочатку повідомив про влучання «Бандеролі» у Новобаварському районі. За його словами, російські війська завдали удару по цивільному підприємству, внаслідок чого є поранені.

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Ще один удар зафіксували у Холодногірському районі. Там «Бандероль» влучила на територію приватного домоволодіння. Унаслідок атаки пошкоджено навколишні житлові будинки та кілька автомобілів. Обстеження місця «прильоту» триває.

За даними міського голови, внаслідок атаки постраждали вісім людей: троє — у Холодногірському районі та п’ятеро — у Новобаварському. Водночас очільник ОВА заявив про дев’ятьох постраждалих.

Крім того, у Холодногірському районі пошкоджено 15 житлових будинків.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російські окупанти масовано вдарили по Києву балістичними ракетами та дронами. Унаслідок атаки загинула людина, близько 30 поранено. Пожежі зафіксували в Оболонському, Святошинському, Голосіївському і Деснянському районах. Зокрема, пошкоджено відділення «Нової пошти», ракети повністю знищили склади та логістичний центр «Епіцентру», а також зруйнували виробництво заводу Epicentr Ceramic Corporation. Через руйнування змінено рух деяких автобусів.

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