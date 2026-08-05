Володимир Путін. / © Associated Press

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Служба безпеки України під час першої 40-денної ударної операції здійснила щонайменше 100 успішних атак по території Росії. Удари були спрямовані по різних цілях і, ймовірно, мали на меті створити низку ефектів, які підвищують ціну продовження війни для Кремля.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За оцінками аналітиків, ці операції спрямовані не лише на завдання прямої шкоди, а й на посилення тиску на «фюрера» РФ Володимира Путіна, ускладнюючи можливість подальшого ведення війни проти України.

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Ударна кампанія України — деталі

Зазначається, днями СБУ оголосила, що від початку кампанії 26 червня оператори дронів здійснили понад 100 ударів по стратегічних російських об’єктах на території РФ. Зокрема, це підприємства оборонно-промислової бази, авіабази, засоби ППЛ, командні пункти, військові кораблі, танкери, НПЗ, а також транспортні та військово-логістичні об’єкти.

Протягом цього часу ударів завдали по низці ключових об’єктів країни-агресорки. Зокрема, по Євпаторійському авіаційному заводу та авіабазах в Саках, Гвардійському, Бельбеку та Багеровому в Криму; по авіабазі Енгельс у Саратовській області та авіабазі Ханська в Республіці Адигея. Крім того, знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, два винищувачі Су-35, два навчально-бойові літаки Л-39. Атаковано 14 НПЗ та інші об’єкти нафтової інфраструктури.

Водночас, додали в ISW, президент Володимир Зеленський повідомив, що схвалив ще одну операцію СБУ. Втім. не уточнив її тривалість, тип чи встановлену ціль.

«Ескалація ударів проти російських військових, логістичних, розвідувальних і економічних активів включає набагато більше, ніж удари СБУ. Українські війська завдали ударів щонайменше по 19 складах Wildberries по всій Росії від моменту першої атаки 18 липня», — йдеться у звіті.

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За повідомленнями, ЗСУ завдали щонайменше 200 ударів по російських вантажних суднах та нафтових танкерах у Чорному та Азовському морях, по 24 об’єктах нафтогазової інфраструктури. Це знизило потужності Росії з переробки нафти щонайменше на третину.

Українські війська також провели інтенсивну ударну кампанію по електричній інфраструктурі в Криму, що призвело до тривалих відключень електроенергії. Також удари були спрямовані на мости та іншу транспортну інфраструктуру на півострові та навколо нього.

Як атаки України послаблюють РФ

Американські аналітики наголошують, що удари України створюють додатковий тиск на російську економіку, цивільну інфраструктуру та змушують РФ посилювати навантаження на власну систему протиповітряної оборони.

Зокрема, видання Bloomberg повідомило, що атаки змусили Росію експортувати майже рекордні обсяги сирої нафти, бо її потужності з переробки нафти досягли найнижчих показників від травня 2002-го. Середні темпи переробки сирої нафти в Росії в липні 2026 року становили 3,6 млн барелів на день, а це приблизно на третину нижче сезонної норми.

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Російське бізнес-видання RBK з посиланням на джерела в судноплавній та страховій галузях повідомило, що в РФ страхові компанії фактично припинили покривати військові та терористичні ризики для вантажних суден, що працюють у Чорному та Азовському морях. Сталось це після того, як Міністерство оборони Росії надіслало навігаційне попередження для цих вод 12-18 липня на тлі посилення атак.

Своєю чергою, іноземні страхові компанії підвищили свої тарифи на військове страхування в Чорному та Азовському морях.

«Кампанія України збільшила вартість війни для малого та середнього російського бізнесу, що залежить від платформи Wildberries, а також для російських споживачів, які користуються цим сервісом. Переважно — в міських районах, які Кремль намагався захистити від війни», — йдеться у звіті.

Українські війська також продовжують придушення та знищення ворожих засобів протиповітряної оборони (SEAD/DEAD) по всьому театру військових дій. Це робить тилові райони Росії ще більш вразливими до подальших атак та змушує Росію використовувати цінні та розріджені літаки системи повітряного радіолокаційного спостереження та управління (AWACS).

«Росія не змогла адекватно відреагувати на посилення ударних кампаній України в останні місяці, відтягуючи людські ресурси та сили для захисту тилових районів та стратегічних цілей, які Москва могла б натомість виділити на передовій. Ймовірно, Кремль продовжуватиме намагатися розробити контрзаходи на українські ударні кампанії найближчим часом», — підсумували в ISW.

Нагадаємо, під Москвою вже готуються до нових атак. Місцева влада Люберецького округу і міста Подольськ оприлюднили карти укриттів — «заглиблених приміщень», що призначені для захисту громадян під час атак. Водночас російські чиновники традиційно заявляють, мовляв, усе під контролем і закликають людей не панікувати.

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