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Ексзірка "Ліверпуля" Салах став одноклубником українців у Туреччині
Мохамед Салах продовжить кар'єру в "Трабзонспорі".
Зірковий єгипетський форвард Мохамед Салах, який після завершення минулого сезону залишив англійський "Ліверпуль", перейшов до турецького "Трабзонспора".
Про це повідомила пресслужба турецької команди, опублікувавши фото 34-річного гравця у футболці "бордово-синіх".
Салах приєднався до "Трабзонспора" у статусі вільного агента. За інформацією ЗМІ, він підписав дворічний контракт із зарплатою 15 мільйонів євро на рік плюс бонуси.
Таким чином, єгиптянин став одноклубником українців — півзахисника Руслана Малиновського та захисника Арсенія Батагова.
Цього літа Малиновський у статусі вільного агента приєднався до "Трабзонспора", залишивши італійський клуб "Дженоа".
Салах — правий вінгер, саме на цій позиції за "Трабзонспор" грав українець Олександр Зубков, який цього літа перейшов до грецького АЕКа.
Минулого сезону "Трабзонспор" став бронзовим призером турецької Суперліги і здобув право поточної кампанії грати у Лізі Європи — в плейоф раунді кваліфікації "бордово-сині" позмагаються з переможцем пари "Гурнік" (Польща) — "Ференцварош" (Угорщина).