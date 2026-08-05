Ексзірка "Ліверпуля" Салах став одноклубником українців у Туреччині

Мохамед Салах / © Associated Press

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Зірковий єгипетський форвард Мохамед Салах, який після завершення минулого сезону залишив англійський "Ліверпуль", перейшов до турецького "Трабзонспора".

Про це повідомила пресслужба турецької команди, опублікувавши фото 34-річного гравця у футболці "бордово-синіх".

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Салах приєднався до "Трабзонспора" у статусі вільного агента. За інформацією ЗМІ, він підписав дворічний контракт із зарплатою 15 мільйонів євро на рік плюс бонуси.

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Таким чином, єгиптянин став одноклубником українців — півзахисника Руслана Малиновського та захисника Арсенія Батагова.

Цього літа Малиновський у статусі вільного агента приєднався до "Трабзонспора", залишивши італійський клуб "Дженоа".

Салах — правий вінгер, саме на цій позиції за "Трабзонспор" грав українець Олександр Зубков, який цього літа перейшов до грецького АЕКа.

Минулого сезону "Трабзонспор" став бронзовим призером турецької Суперліги і здобув право поточної кампанії грати у Лізі Європи — в плейоф раунді кваліфікації "бордово-сині" позмагаються з переможцем пари "Гурнік" (Польща) — "Ференцварош" (Угорщина).

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