Стало відомо, коли Мудрик може зіграти перший матч після зняття дискваліфікації за допінг

Михайло Мудрик / © Associated Press

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Головний тренер лондонського "Челсі" Хабі Алонсо розповів, коли український вінгер команди Михайло Мудрик зможе зіграти перший матч після зняття з нього дискваліфікації за вживання допінгу.

За словами іспанського фахівця, 25-річний українець повинен взяти участь у прийдешньому товариському поєдинку проти "Ювентуса".

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Матч "Челсі" — "Ювентус" відбудеться у середу, 5 серпня, в Гонконзі. Старт зустрічі — о 14:30 за київським часом.

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"Так, він міг би зіграти. Можливо, ще зарано, щоб він провів усі 90 хвилин, але його можна включити до складу. Його включили до заявки, отже, він може зіграти.

Він тренувався вчора, приїхавши прямо з аеропорту до готелю. Тож вчорашній день був більше присвячений відчуттям та емоціям — щодо повернення до команди, щоб оцінити рівень фізичної форми", — наводить слова Алонсо видання ВВС.

Зазначимо, що останній офіційний матч Мудрик зіграв 28 листопада 2024 року за "Челсі" проти німецького "Гайденгайма" (2:0) в основному раунді Ліги конференцій, де він відзначився забитим голом. Після цього гравець був відсторонений через допінгову справу, проте наприкінці липня 2026 року дискваліфікацію було знято.

Нагадаємо, Мудрик перейшов до "Челсі" з донецького "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. За лондонський клуб українець провів 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 асистів у всіх турнірах.

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У грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонили брати участь у матчах і тренуваннях.

У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

Пізніше Футбольна асоціація Англія (FA) на чотири роки дискваліфікувала Мудрика за вживання допінгу.

З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

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31 липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

Раніше повідомлялося, що Мудрик зробив першу заяву після скасування його дискваліфікації за вживання допінгу.

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