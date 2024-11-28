Мудрик ефектно забив у "дев'ятку" та допоміг "Челсі" виграти матч Ліги конференцій (відео)

На рахунку Михайла вже три голи та три асисти у чотирьох поєдинках основного раунду турніру.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді обіграв німецький "Гайденгайм" у четвертому турі основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Фойт-Арена" в Гайденхаймі завершився з рахунком 0:2 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другого тайму лондонці відкрили рахунок – Крістофер Нкунку на 51-й хвилині відзначився після передачі Джейдона Санчо.

Під завісу поєдинку підопічні Енцо Марески збільшили свою перевагу. Мудрик, який вийшов у стартовому складі "синіх" та відіграв повний матч, на 86-й хвилині скористався асистом від Санчо та красивим ударом відправив м'яч точно у "дев'ятку" воріт суперника.

Відео гола Мудрика

Зазначимо, що для Михайла це вже шоста результативна дія у чотирьох поєдинках основного раунду турніру. В активі 23-річного українського футболіста три голи та три асисти.

Огляд матчу "Гайденгайм" – "Челсі"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Челсі" з 12 очками продовжує очолювати загальну турнірну таблицю основного раунду Ліги конференцій, маючи різницю забитих і пропущених м'ячів 18:3. "Гайденгайм" (9 пунктів) втратив перші залікові бали в основній стадії третього за рангом єврокубка.

У п'ятому турі Ліги конференцій команда Мудрика на виїзді позмагається з "Астаною", а представник Бундесліги завітає в гості до турецького "Башакшехіра". Матчі відбудуться 12 грудня.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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