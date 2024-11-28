Чи відправить НАТО свої війська до України – генсек Альянсу відповів

Держави НАТО не підтримали ідею про розміщення військ Альянсу в Україні попри залучення інших країн у війні на боці Росії.

Про це розповів генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає "Голос Америки".

"Я думаю, що було б немудро так зробити", – відповів Рютте на запитання про можливість введення військ НАТО в Україну через те, що РФ отримує солдатів з Північної Кореї.

За його словами, Альянс не хоче отримати повну конфронтацію з РФ і стали безпосередньою стороною конфлікту.

"Немає бажання отримати повну конфронтацію, коли б країни-члени Альянсу сталі стороною конфлікту. Я не думаю, що це мудро. Що потрібно зробити, - це переконатися, що українці можуть продовжувати вести цю боротьбу, переконатися, що вони опиняться в позиції сили, коли справа дійде до переговорів", – вважає генсек НАТО.

На його думку, коли Україна матиме сильнішу позицію, то НАТО і новообраний президент США Дональд Трамп зможуть посадити диктатора Путіна за стіл переговорів.

"Передусім, ми маємо переконатися, що Україна перебуває в позиції сили, і ми маємо зробити це колективно... Тож за столом переговорів має бути Україна, але вони (українці – Ред.) зроблять це лише тоді, коли відчують, що можуть щось з цього отримати, а наразі вони справді в невигідному становищі", – каже Рютте.

Також генсек НАТО запевнив, що погоджується з Трампом щодо того, що європейці мають зробити більше для підтримки України у війні.

Раніше Марк Рютте сказав, чи вдасться НАТО з Трампом посадити Путіна за стіл переговорів. Також він заявив, що зараз потрібно "змінити траєкторію" війни в Україні.

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