НАТО терміново збирається через нові удари РФ

Посли країн НАТО в Брюсселі обговорять зростання кількості атак на судна / © Associated Press

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Посли країн НАТО зберуться на засідання наступного тижня через інцидент із пожежею суден поблизу узбережжя Румунії та сусідньої Болгарії, яка сталась через атаку дронів.

Про це повідомляє France24.

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За даними румунської влади, танкер Wine Trader під прапором Сан-Марино загорівся 15 жовтня, приблизно за 24 кілометри на південний схід від міста Суліна. Судно прямувало з Тунісу до Румунії.

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П’ятьох членів екіпажу вдалося врятувати, ще семеро вважаються зниклими безвісти. Для пошуково-рятувальної операції залучили два вертольоти Black Hawk і два судна з медичними працівниками.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що обидва судна, які стали об’єктами останніх інцидентів, зазнали атак безпілотників. Водночас він не став прямо звинувачувати Росію та наголосив, що румунська сторона має встановити всі обставини подій.

Нагадаємо, 13 жовтня поблизу узбережжя Болгарії безпілотники атакували два судна. Одне, за попередніми даними, затонуло, а з іншого евакуювали весь екіпаж, зокрема сімох громадян України.

Болгарська сторона планує викликати російську посолку Валєнтіну Мітрофанову, а також обговорити ситуацію з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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