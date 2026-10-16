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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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317
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1 хв

Ніколи не кажіть "відкрити очі": як правильно звучить українською

Знайомий усім вислів «відкрити очі» часто вживають неправильно, ігноруючи нормативні правила української мови.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Очі

Очі / © Credits

В українській мові часто виникають суперечки щодо того, як правильно казати про очі: ми їх «відкриваємо» чи все ж таки «розплющуємо».

Мовознавці пояснюють, що єдиним нормативним варіантом для фізичного процесу є слова «розплющувати» та «заплющувати».

Як пояснюють Академічний тлумачний словник української мови (СУМ-11) та спеціалізовані мовознавчі ресурси дієслова «відкривати» та «закривати» стосовно очей можна вживати лише у складі фразеологізмів. Наприклад, вислів «відкрити комусь очі» означає показати правду або вивести людину з омани. Натомість «закривати очі на щось» використовують тоді, коли йдеться про свідоме ігнорування фактів чи небажання помічати проблеми.

Фахівці та мовні ресурси наголошують: якщо йдеться про зоровий орган чи повіки, слід використовувати вислови «розплющте очі» або «заплющте очі». А от «відкривати» можна двері, новий ресторан, рахунок у банку чи науковий закон.

Нагадаємо, у День української писемності та мови, 27 жовтня, пройде Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 2026 року. Ця традиційна подія щороку об’єднує українців із різних куточків планети. Прямий ефір вестиметься в FM-діапазоні на хвилях «Українського Радіо» та «Радіо Культура», а відеоверсію покажуть на телеканалі й YouTube-каналах «Суспільне Культура». Долучитися до події можна буде також через мобільний застосунок suspilne.radio або на платформі «Дія».

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