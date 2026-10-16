Лукашенко взявся залякувати Україну: що видав цього разу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. / © Associated Press

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову вдався до риторики залякування України. Він заявив про останній шанс на мирне врегулювання цього року.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

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«Якщо Україна не піде на мирне врегулювання цього року, наступного року їй буде ще складніше, далі вже неможливо буде», — сказав Лукашенко.

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Окрім того, він несподівано зазначив, що президент США Дональд Трамп не має визначати, хто повинен очолювати Україну. За словами білоруського диктатора, питання щодо керівництва державою має вирішувати український народ.

Нагадаємо, що 14 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Москва не очікує нових переговорів щодо закінчення війни і продовжує закриту роботу над врегулюванням. Водночас РФ використовує закиди на адресу України для відтермінування діалогу. Пєсков також сказав, що рішення про поновлення тристоронніх консультацій з Україною та США Москва ухвалюватиме виключно з огляду на власні «національні інтереси».

Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня сказав, що Київ прагне якнайшвидше закінчити війну, однак поки не бачить жодних сигналів про готовність Росії до її завершення. Через це Україна має ретельно готуватися до зимового періоду.

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