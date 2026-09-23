Білорусь може знову стати плацдармом для атак РФ: Тихановська попередила про загрозу

Тихановська / © Associated Press

Реклама

Білорусь може знову бути використана Росією для атак на Україну з півночі, якщо Кремль вирішить посилити бойові дії на цьому напрямку.

Про це лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила в коментарі Укрінформу на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Реклама

За її словами, білорусь диктатор Олександр Лукашенко готовий надати Росії білоруську територію, логістику та інфраструктуру для нових атак на Україну, якщо Москва цього потребуватиме.

Реклама

Тихановська вважає безпідставними сподівання на те, що Лукашенка можна віддалити від Володимира Путіна. За її оцінкою, обидві сторони залежать одна від одної та використовують цю співпрацю у власних інтересах.

Окрему загрозу, за словами опозиціонерки, становить інфраструктура, яка вже працює на користь російських військових. Вона згадала логістичні можливості та антени, які використовуються для спрямування безпілотників.

Тихановська також заявила, що ретранслятори встановлюють не лише поблизу українського кордону, а й на кордоні Білорусі з країнами Європейського Союзу.

На її думку, це означає, що потенційна ескалація або провокації можуть бути спрямовані не тільки проти України, а й проти європейських держав.

Реклама

Вона також стверджує, що Росія дедалі глибше інтегрується у білоруські медіа, економіку, освіту та оборонну промисловість. За оцінкою Тихановської, сотні білоруських підприємств уже залучені до забезпечення російського військово-промислового комплексу.

Раніше повідомлялося, що речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що війська РФ посилили атаки на прикордонну інфраструктуру на заході України.

Ми раніше інформували, що Демченко заявив, що Білорусь продовжує надавати Росії допомогу в завдаванні ударів по Україні, зокрема через функціонування ретрансляторів.

Новини партнерів

Новини партнерів