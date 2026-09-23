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Магнітна буря 23 вересня: яка буде її потужність
Найближчими днями геомагнітна активність буде спокійною.
У середу, 22 вересня, активність Сонця буде на середньому рівні. Магнітна буря відповідатиме К-індексу 4.
Про це повідомив ресурс meteoagent, а також свідчать дані Британської геологічної служби.
Наразі у геомагнітна обстановка, ймовірно, залишатиметься спокійною. Однак у другій половині прогнозу очікується надходження високошвидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри, що повторно сформувалася. Коли цей потік досягне Землі, геомагнітна активність може зрости до рівня магнітної бурі G1.
Від магнітної бурі середньої потужності насамперед варто очікувати змін у геомагнітному полі Землі. Деякі люди в цей період можуть відчувати втому, сонливість, головний біль, дратівливість або проблеми зі сном.