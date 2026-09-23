Литва готує власні санкції проти російських олігархів після рішення ЄС

Прапор Литви / © Getty Images

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Литва готується запровадити національні санкції проти російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Про це прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс повідомив у соцмережі X після рішення Європейського Союзу виключити обох бізнесменів із санкційного списку.

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За словами очільника литовського уряду, він уже доручив відповідним державним органам розпочати процедуру запровадження національних обмежувальних заходів щодо Усманова та Фрідмана.

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Сінкявічюс заявив, що "олігархи є частиною російської військової машини", та наголосив, що пов’язані з російською владою бізнесмени не повинні мати можливості спокійно перебувати в Європі під час війни проти України.

Рішення Вільнюса стало реакцією на компроміс, досягнутий країнами ЄС 22 вересня. Європейські дипломати погодилися продовжити санкції приблизно проти 3000 осіб та організацій, пов’язаних із Росією, але водночас виключити зі списку Усманова та Фрідмана.

До цього зняттю санкцій з обох бізнесменів опиралася низка держав. Литва також публічно виступала проти виключення Усманова зі списку, попереджаючи, що такий крок може послабити довіру до санкційної політики Євросоюзу.

Національні обмеження дозволять Литві зберегти санкційний режим щодо Усманова та Фрідмана на своїй території незалежно від рішення на рівні ЄС.

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Нагадаємо, що раніше президент Литви заявив, чому Путін не може визнати поразку

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