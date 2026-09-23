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Литва готовит свои санкции против российских олигархов после решения ЕС
Премьер Литвы Миндаугас Синкявичюс поручил приступить к процедуре введения национальных ограничений против Алишера Усманова и Михаила Фридмана после того, как ЕС исключил их из санкционного списка.
Литва готовится ввести национальные санкции против российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.
Об этом премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил в соцсети X после решения Европейского Союза исключить обоих бизнесменов из списка санкционов.
По словам главы литовского правительства, оно уже поручило соответствующим государственным органам начать процедуру введения национальных ограничительных мер по Усманову и Фридману.
Синкявичюс заявил, что "олигархи являются частью российской военной машины", и подчеркнул, что связанные с российскими властями бизнесмены не должны иметь возможности спокойно находиться в Европе во время войны против Украины.
Решение Вильнюса явилось реакцией на компромисс, достигнутый странами ЕС 22 сентября. Европейские дипломаты согласились продлить санкции примерно против 3000 человек и организаций, связанных с Россией, но в то же время исключить из списка Усманова и Фридмана.
До этого снятию санкций с обоих бизнесменов противился ряд государств. Литва также публично выступала против исключения Усманова из списка, предупреждая, что такой шаг может ослабить доверие к санкционной политике Евросоюза.
Национальные ограничения позволят Литве сохранить санкционный режим в отношении Усманова и Фридмана на своей территории вне зависимости от решения на уровне ЕС.
Напомним, что ранее президент Литвы заявил, почему Путин не может признать поражение.