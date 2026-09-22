Свет подешевеет, но не для всех: сколько будет стоить киловатт от 1 октября и кому дадут скидку

Коммунальный тариф.

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В Украине от 1 октября тарифы на электроэнергию не изменятся — для большинства бытовых потребителей стоимость электроэнергии и дальше составит 4,32 грн за кВт/ч. Впрочем, для домохозяйств, обогревающих жилье электричеством, заработает отдельная пониженная ставка.

Об этом сообщает ряд поставщиков электроэнергии, пишет OBOZ.UA.

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С октября домохозяйства, официально использующие электроотопление, смогут платить меньше за первые 2000 кВт/ч в месяц. Впрочем, льготный тариф будет применяться только в течение холодного периода для обогрева жилья.

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С 1 октября 2026 года по 30 апреля 2027-го владельцы электроотопления будут платить по двум ставкам:

первые 2000 кВт/ч ежемесячно будут стоить 2,64 грн за кВт/ч;

потребление сверх этого объема будет по стандартному тарифу — 4,32 грн за кВт/ч.

В то же время в период с 1 июня по 30 сентября (включительно) тариф будет составлять 4,32 грн за 1 кВт/ч за весь объем потребления.

Как воспользоваться услугой

Льгота распространяется как на частные дома, так и на многоэтажные квартиры. Впрочем, важной умой же является то, что жилье должно отапливаться исключительно электроэнергией. Если в доме есть газовое отопление или подключение к централизованному теплоснабжению, воспользоваться пониженной ставкой не удастся. То есть льготный тариф предусмотрен именно для домохозяйств, полностью зависящих от электроотопления.

Чтобы воспользоваться пониженным тарифом, потребителю необходимо предоставить поставщику электроэнергии паспорт точки распределения. В этом документе, оформляемом оператором системы распределения, указываются тип электроотопительной установки, ее мощность и дата установки.

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Перед обращением к поставщику следует проверить, подключен ли уже льготный тариф по вашему адресу. В неких домах его могут устанавливать автомат.

Напомним, в новом отопительном сезоне части украинцев не придется повторно оформлять жилищную субсидию . Пенсионный фонд произведет расчет выплат автоматически. В то же время, для некоторых домохозяйств субсидию назначат только после подачи нового заявления.

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