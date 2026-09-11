Деньги. / © Национальный банк Украины

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Если гражданин Украины имеет право на льготу, но размер назначенной ему жилищной субсидии составляет 0,00 грн, то человек может подать заявление на оформление льготы. В таком случае ее назначат от месяца подачи заявления.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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В ПФУ объяснили: человек, одновременно имеющий право на жилищную субсидию и льготу, может получать только один из этих видов государственной поддержки — по собственному выбору.

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Указывается, чтобы получить льготу, человек должен быть внесен в Реестр лиц, имеющих право на льготы. Для этого необходимо подать два заявления: о включении в Реестр и на назначение льготы.

По закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», семьям погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины предусмотрена 50-процентная скидка на:

пользование жильем в пределах установленных норм;

оплату жилищно-коммунальных услуг и сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах определенных норм потребления;

приобретение печного бытового топлива, в том числе жидкого, в пределах установленных норм и предельной стоимости.

«Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц (например, только из пенсионеров), предоставляется 50% скидка за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отопительной площади (42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку платы, и 21 кв. м на семью).

Если с началом отопительного сезона льготник захочет снова получать жилищную субсидию, ему следует обратиться в Пенсионный фонд и подать соответствующее заявление.

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В следующем неотопительном сезоне льготы возобновят автоматически, если размер назначенной жилищной субсидии составит 0,00 грн.

Субсидии в Украине — последние новости

В Украине смена места жительства пенсионера не означает автоматического лишения жилищной субсидии. Важно то, где человек фактически проживает и на какое жилье оформлена субсидия. Ведь государственная помощь назначается на конкретное домохозяйство, а субсидия не может одновременно предоставляться по зарегистрированному, задекларированному и фактическому месту жительства.

В ПФУ подчеркивают, что субсидию могут забрать через одно приобретение. Субсидию назначают тем, чьи доходы не позволяют самостоятельно покрывать счета за коммунальные услуги, независимо от того, является ли получатель гражданином Украины, иностранцем или лицом без гражданства.

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