Как продлить жизнь домашней кошке: необычный секрет 31-летней долгожительницы

Что помогает кошке жить дольше: история 31-летней Милли / © Credits

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Кошка Милли из Большого Манчестера, которой исполнился 31 год, может быть одной из самых пожилых домашних кошек в мире. Её владелец Лесли Гринхоу считает, что до такого почтенного возраста любимица дожила, в частности, благодаря необычной привычке — в течение последних десяти лет она пьёт только натуральную минеральную воду.

Об этом сообщило издание Martha Stewart.

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Черепаховая кошка появилась в семье ещё в 1995 году. По словам Гринхоу, его покойная жена Паула приобрела Милли, когда той было всего три месяца. Сейчас мужчина гордится долголетием своей любимицы и называет её «настоящей героиней».

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Привычка Милли пить минеральную воду возникла случайно. Когда недалеко от дома проводились работы на водопроводе, семье начали доставлять бутилированную воду. Её стали давать и кошке, и со временем она к ней привыкла.

По словам владельца, теперь Милли пьет только натуральную минеральную воду Buxton. В ее ежедневный рацион также входят лосось, креветки, курица и тунец. Среди других возможных секретов долголетия кошки Гринхоу называет большое количество лакомств, объятия на диване и её осторожный характер.

Владелец утверждает, что по человеческим меркам возраст Милли можно сравнить примерно с 146 годами. В то же время официально подтвердить её рекорд пока не удалось.

Гринхоу хочет добиться того, чтобы Милли признали самой пожилой кошкой в мире и внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Однако мужчина говорит, что у него нет документов, которые могли бы подтвердить возраст животного. По его словам, необходимые сведения могла бы предоставить его жена Паула, но она умерла пять лет назад.

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«Единственный человек, который может это сделать, — это моя покойная жена, которая, к сожалению, умерла пять лет назад», — отметил мужчина.

Напомним, ранее мы сообщали, что милая плоская мордочка, короткие лапы или сложенные уши могут быть связаны не только с особенностями внешности кота. У ряда популярных пород за ними скрываются риски хронических и наследственных заболеваний.

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