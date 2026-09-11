Принцесса Мария-Олимпия в стильном комбинезоне и туфлях на шпильке на светской тусовке

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

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Модель и светская львица побывала на ужине по случаю открытия флагманского магазина Moncler в Gotham Hall в Нью-Йорке.

Мария-Олимпия была одета в стильный комбинезон кофейного оттенка, дополнив его кожаным поясом на талии и черными туфлями-лодочками на каблуках. Белокурые волосы принцессы были распущены и расчесаны по пробору, также она надела золотые серьги и сделала, как всегда, легкий макияж на лице.

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Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Недавно принцесса Мария-Олимпия показывала, как она проводила отпуск, блеснув фигурой в черном бикини.

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