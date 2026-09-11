- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 1 мин
Принцесса Мария-Олимпия в стильном комбинезоне и туфлях на шпильке на светской тусовке
Принцесса Греции Мария-Олимпия посетила светское мероприятие в Нью-Йорке.
Модель и светская львица побывала на ужине по случаю открытия флагманского магазина Moncler в Gotham Hall в Нью-Йорке.
Мария-Олимпия была одета в стильный комбинезон кофейного оттенка, дополнив его кожаным поясом на талии и черными туфлями-лодочками на каблуках. Белокурые волосы принцессы были распущены и расчесаны по пробору, также она надела золотые серьги и сделала, как всегда, легкий макияж на лице.
Недавно принцесса Мария-Олимпия показывала, как она проводила отпуск, блеснув фигурой в черном бикини.
Комментарии
Сортировать: