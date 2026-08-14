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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
136
Время на прочтение
1 мин

Наслаждается отпуском: принцесса Мария-Олимпия позировала на яхте в черном бикини

Греческая принцесса Мария-Олимпия – единственная дочь принцессы Мари-Шанталь и принца Павлоса греческих поделилась фотографиями с отдыха.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Мария-Олимпия

Принцесса Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

В своем Instagram девушка опубликовала несколько фотографий, показав, как нежится на солнце на яхте. 30-летняя Мария-Олимпия позировала лежа в черном бикини и в черных солнцезащитных очках. Ее мокрые волосы были распущены и зачесаны назад, девушка смотрела просто в камеру.

Принцесса Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

Принцесса Мария-Олимпия / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

На другом снимке принцесса позирует в розовом платье-миди в бельевом стиле на бретельках и солнцезащитных очках на фоне моря и скал.

Принцесса Мария-Олимпия с подругами / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

Принцесса Мария-Олимпия с подругами / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

Летний отпуск греческая принцесса проводит с друзьями, наслаждаясь каждым мгновением и нежась под теплым солнцем и морским бризом.

Принцесса Мария-Олимпия с подругой / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

Принцесса Мария-Олимпия с подругой / © Инстаграм принцессы Марии-Олимпии

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