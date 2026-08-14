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Наслаждается отпуском: принцесса Мария-Олимпия позировала на яхте в черном бикини
Греческая принцесса Мария-Олимпия – единственная дочь принцессы Мари-Шанталь и принца Павлоса греческих поделилась фотографиями с отдыха.
В своем Instagram девушка опубликовала несколько фотографий, показав, как нежится на солнце на яхте. 30-летняя Мария-Олимпия позировала лежа в черном бикини и в черных солнцезащитных очках. Ее мокрые волосы были распущены и зачесаны назад, девушка смотрела просто в камеру.
На другом снимке принцесса позирует в розовом платье-миди в бельевом стиле на бретельках и солнцезащитных очках на фоне моря и скал.
Летний отпуск греческая принцесса проводит с друзьями, наслаждаясь каждым мгновением и нежась под теплым солнцем и морским бризом.