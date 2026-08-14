Системы Patriot / © ТСН

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Польское правительство в ближайшие дни может принять решение о передаче Украине перехватчиков для систем Patriot. Похоже, последней каплей для Варшавы стало падение российской крылатой ракеты на территории Польши.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Польша может передать Украине перехватчики для систем Patriot. Об этом 13 августа сообщила заместитель министра обороны страны Магдалена Собковяк-Чернецкая. По ее словам, полское правительство рассматривает соответствующую возможность и может принять решение уже в ближайшие дни.

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Собковяк-Чернецкая рассказала, что вице-премьер-министр — министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш склоняется к тому, чтобы согласовать передачу перехватчиков. Это позволило бы Украине сбивать российские ракеты над своей территорией еще до их возможного вхождения в воздушное пространство Польши.

Аналитики отметили, что в ночь на 30 июля российская крылатая ракета Х-101 упала на территории востока Польши. В то же время, случаи падения российских баллистических ракет на польской территории пока не зафиксированы.

В ISW подчеркнули, что более активное применение Россией баллистических ракет может свидетельствовать о расчете президента Владимира Путина на дефицит перехватчиков для Patriot в Украине. По мнению аналитиков, Москва может использовать эту проблему в качестве рычага давления, чтобы заставить Киев согласиться на максималистские требования Кремля, параллельно затягивая содержательные переговоры и продолжая войну.

К слову, Украина и Польша финализуют соглашение о передаче Киеву истребителей МиГ-29 в ближайшие недели в обмен на украинские беспилотники и боевые ноу-хау. Переговоры ускорились после назначения Рустема Умерова руководителем Службы внешней разведки. В то же время польская сторона сохраняет определенное предостережение по поводу возможных задержек или невыполнения контрактов украинскими производителями в случае критической ситуации на фронте.

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