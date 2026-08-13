Чтобы пережить зиму, нужно 5% от ракет США: Зеленский заявил о самом большом вызове с начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно только 5% американских запасов ракет-перехватчиков, чтобы пережить зиму. По его словам, дефицит вооружения на фоне роста баллистических атак России является одним из самых больших вызовов с начала полномасштабной войны.

Об этом глава государства рассказал в интервью CNN.

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У Украины есть лишь десятая часть ракет-перехватчиков, которые ей срочно необходимы от Соединенных Штатов для отражения российских баллистических атак. Зеленский сказал, что значительную часть его рабочего времени занимают «миллионы» телефонных звонков и сложные переговоры с союзниками по поставке дополнительных ракет.

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5% запасов США по ракетам-перехватчикам позволили бы Украине пережить зиму

В последние недели Россия существенно нарастила количество баллистических ударов. Больше всего от них страдает Киев, ведь запасы украинских ракет-перехватчиков Patriot почти исчерпаны. По словам Зеленского, даже десятой части нынешнего американского запаса было бы достаточно, чтобы остановить все российские баллистические атаки. В то же время, 5% американских запасов позволили бы Украине пройти зиму.

«В этом году у нас в два с половиной раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 году. У России вдвое больше баллистических ракет в месяц, чем раньше», — сказал президент Украины.

По информации ООН, июль стал самым смертоносным месяцем для гражданского населения Украины с апреля 2022 года.

«Каждую ночь происходят атаки, а четыре или пять раз в месяц у нас массированные атаки… ужасные ночи. На самом деле очень героические, очень стойкие люди. Но они устают», — сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что даже частичное пополнение запасов американских перехватчиков могло бы оказать существенное влияние на ситуацию.

«Если они продадут нам 5%, мы переживем зиму и спасем жизнь людей. Если они могут продать нам 10%, мы уничтожим все баллистические ракеты россиян. У меня есть 1%«, — высказался глава государства.

Журналисты отметили, что Зеленский редко настолько подробно рассказывал о личных усилиях, прилагаемых ежедневно для получения дополнительных ракет-перехватчиков. По его словам, речь идет о многочисленных переговорах и договоренностях с союзниками, детали которых президент не хотел публично раскрывать.

«Это то, чем я живу каждый день: от 1% до 5%. У меня есть несколько месяцев и миллион телефонных звонков… Я пытаюсь обменять что-то на ракеты… Я делаю некоторые вещи, о которых даже не могу рассказать. Это не значит, что это вне закона. Но я не могу об этом говорить», — объяснил глава государства.

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Неопределенность по разрешению Украине производить ракеты для Patriot

Зеленский рассказал, что остается неопределенность по практической реализации заявления президента США Дональда Трампа о возможности позволить Украине самостоятельно производить ракеты-перехватчики для систем Patriot.

Издание напомнило, что на саммите НАТО в Анкаре Трамп заявил о готовности предоставить Украине лицензию на производство сложных перехватчиков. В то же время уже через несколько дней американский президент выразил сомнения в таком решении. Представители компаний-производителей Patriot уже посещали Киев, где обсуждали возможность запуска производства, однако конкретных договоренностей пока добиться не удалось.

«Я надеюсь, что я получу это. Сейчас у меня нет 5%, и нет такого одобрения. И для меня это большой вызов, один из самых больших, которые я имел с самого начала этой войны«, — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, он пытается убедить Белый дом увеличить поставки Украине ракет Patriot как напрямую — посредством телефонных звонков и сообщений, — так и через союзников. В то же время подробности последних контактов с администрацией Трампа Зеленский решил не разглашать.

Глава государства подтвердил, что недавно общался по телефону с вице-президентом США Джей Ди Венсом. Однако он не стал отвечать, просил ли Венс, как ранее писала Financial Times, прекратить украинские атаки на российский нефтяной порт в Черном море. Речь идет об ударах, которые могут наносить ущерб американским компаниям и влиять на мировые цены на энергоносители.

Мирный процесс по окончании войны в Украине

В то же время, Киев предложил новые шаги в рамках мирного процесса, инициированного Трампом, который в последние месяцы практически зашел в тупик. Зеленский не раскрыл деталей предложений, но отметил необходимость более активного участия США.

«Нам нужно большее привлечение американской стороны к мирному плану. Я благодарен команде президента Трампа за то, что они хотят продолжать. Путин сейчас не хочет останавливать эту войну, и (на него) сейчас недостаточно давления», — сказал президент Украины.

Он также категорически отверг предположения о возможности передачи России территорий на Донбассе, которые стремится захватить президент РФ Владимир Путин. По словам Зеленского, для Киева принципиальным остается вопрос надежных гарантий безопасности, которые должны предотвратить новое российское вторжение.

«Россия начинает говорить об этой войне, и они говорят о территории. Ключевой вопрос состоит в том, почему он не придет снова с 1 или 2 дополнительными миллионами солдат после большой паузы. Почему он не придет снова, чтобы оккупировать нас?» — заметил украинский лидер.

Распространение войны на НАТО

Кроме того, он согласился с оценками отдельных западных государств, что Россия может попытаться распространить войну на территорию НАТО. В частности, Зеленский допустил возможность атаки на небольшие страны Балтии, являющиеся членами Альянса.

«Он (Путин — ред.) не знает, как закончить эту войну без большой оккупации или большой победы для своего общества. Ему проще найти какую-нибудь меньшую страну… для него не будет важно, есть ли эта страна в НАТО или не в НАТО. Он хочет скорейшей победы, на 100% быть уверенным, что он победит, оккупирует, уничтожит или будет контролировать», — пояснил глава государства.

Напомним, 8 августа Зеленский заявил о договоренности со США по ежемесячной поставке ракет для систем Patriot и отметил, что серьезно помочь также могут Германия и Польша. Кроме того, Украина работает над созданием собственной баллистики совместно с европейскими партнерами.

Зеленский также сообщил, что производство ракет для Patriot в Украине по американским лицензиям тормозится из-за бюрократических процедур, хотя политическое решение о передаче технологий США уже приняли. По словам главы государства, развертывание производства может занять от 12 месяцев до нескольких лет.

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