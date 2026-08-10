ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1955
Время на прочтение
1 мин

РФ получила дополнительную баллистику из Северной Кореи и ждет солдат: Зеленский бьет тревогу

Северная Корея использует войну в Украине как учебный полигон для усовершенствования своих ракет и военной подготовки солдат.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Россия привлекает новый контингент солдат из КНДР и получила дополнительную северокорейскую баллистику.

Россия привлекает новый контингент солдат из КНДР и получила дополнительную северокорейскую баллистику. / © Associated Press

В России готовятся разместить на своей территории дополнительный контингент по КНДР и получили дополнительную баллистику от Пхеньяна.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении за 10 августа.

«Сейчас (россияне — Ред.) готовятся разместить на своей территории еще дополнительный контингент корейцев. Получили, представьте, дополнительную баллистику от Северной Кореи», — сообщил президент.

Глава государства подчеркнул, что привлечение северокорейских солдат и вооружение в Украине — это не только угроза Европе. Приобретая реальный боевой опыт и испытывая ракеты против Украины, КНДР совершенствует собственные военные технологии.

«Чем больше здесь у нас, в Украине, — в Европе — северокорейских попаданий, чем больше будет применений их ракет и солдат, чем больше они будут исправлять свои несовершенства и незнания, тем, соответственно, будет и больше опасностей для Японии, для Республики Корея, для Филиппин и других стран региона», — предупредил Зеленский.

Поэтому он в очередной раз призвал мировое сообщество к более решительным совместным действиям, координации и предоставлению Украине дополнительных систем ПВО.

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный отметил, что Россия может разместить в Воронежской области северокорейское ракетное подразделение, которое будет иметь на вооружении шесть пусковых установок и около 120 баллистических ракет KN-23.

Аналитики ISW предупредили, что привлечение северокорейских ракетчиков и более 100 новых баллистических ракет из КНДР позволит России существенно усилить удары по Украине.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie