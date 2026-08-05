"Легитимные военные цели": Сибига ответил, что будет с ракетными установками КНДР в России

Сибига о ракетных установках КНДР / © Getty Images

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Любые северокорейские ракетные установки, размещенные на территории России для атак по Украине, будут немедленно атакованы силами обороны. Они сразу становятся легитимными целями для ВСУ.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига на пресс-конференции в Киеве 5 августа.

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Сибига о развертывании ракетных установок КНДР в РФ

«Прежде всего эти установки, если они будут развернуты, должны быть уничтожены. И они становятся сразу легитимной военной целью, потому и соответственно будет реакция наших военных», — заявил министр иностранных дел.

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Глава МИД подтвердил, что Киев внимательно следит за углублением военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. По его словам, такая союзническая активность создает прямую опасность не только Восточной Европе, но и Индо-Тихоокеанскому региону.

«И мы здесь находимся в контакте с нашими союзниками, такими как Япония, Южная Корея, для которых это взаимодействие создает реальные риски», — подчеркнул Сибига.

Сибига призвал мировое сообщество к более жестким шагам: существенному усилению санкций, последующей международной изоляции Пхеньяна и консолидации совместных усилий для остановки российской агрессии.

В России разворачивают ракетное подразделение КНДР для атак по Украине

Напомним, на западе России начали развертывание северокорейского ракетного подразделения численностью около 90 человек, которое планируется разместить в Воронежской области в структуре 112 ракетной бригады ВС РФ.

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По данным представителя ГУР Андрея Черняка, Пхеньян уже передал новую партию из 40 ракет типа KN-23 и KN-24 вместе с персоналом, а всего в Кремле рассчитывают на развертывание шести пусковых установок и 120 баллистических ракет.

Окончательные детали конфигурации подразделения согласуют на переговорах в сентябре, при этом точные задачи военных из КНДР пока неизвестны. Также в приграничной Курской области находится около 9 500 северокорейских военных, которые пока не принимают непосредственного участия в войне.

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