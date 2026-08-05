«Гуманитарная катастрофа для страны»: в Генштабе ответили, был ли удар по Бортницкой станции

Очистные сооружения

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Генеральный штаб ВСУ опроверг слухи об ударе по Бортницкой станции аэрации во время атаки России 5 августа.

Об этом сообщил спикер Генштаба Дмитрий Лиховой.

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«Информация о сегодняшнем ночном поражении Бортницкой станции аэрации не соответствует действительности. Когда-то все может произойти. От такого мы тоже не застрахованы. Но по состоянию на данный момент — это фейк», — подчеркнул он.

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Заметим, Бортницкая станция аэрации (БСА) — единственный комплекс, который очищает сточные воды Киева, а также ряд прилегающих городов и поселков Киевской области (в частности Вышгорода, Ирпеня, Вишневого и т.п.).

Откуда появилась информация якобы о поражении станция аэрации

Днем политтехнолог, публицист, соучредитель и руководитель центра Эйдос Виктор Таран заявил, что Россия якобы целилась по Бортницкой станции аэрации.

«Россияне снова отработали баллистику по Бортницкой станции аэрации. За последний год это очередной удар, свидетельствующий о методической работе по одной точке. Давайте разберемся, какое у них вероятное намерение», — написал он в соцсети.

Последствия уничтожения станции будут катастрофическими — поразит многие города Украины

По его словам, последствия станции в случае ее уничтожения будут катастрофическими. Первый уровень касается самого города. Остановка приемки означает подпор в коллекторах с обратным ходом в подвалы, нижние этажи, больницы, предприятия, все, что имеет канализацию.

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«Второй уровень значительно шире, поскольку неочищенные стоки пойдут в Днепр, а Днепр является источником питьевого водоснабжения для Черкасс, Кременчуга, Днепра, Запорожья, Херсона и значительной части Донецкой и Харьковской областей через канальные системы», — отметил Таран.

Он предупреждает, что атака по Бортничам фактически является ударом по водоснабжению половины страны ниже по течению.

Третий уровень, по его мнению, эпидемиологический. Речь идет о гепатите А, дизентерии и других кишечных инфекциях.

«В условиях, когда городская медицина уже работает с перегрузкой, а часть населения живет в укрытиях и временном жилье, именно этот сценарий делает из коммунальной аварии гуманитарную катастрофу по всей Украине», — подчеркнул он.

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Таран сообщил, что заменить станцию якобы быстро невозможно, потому что, как он объяснил, такая инфраструктура проектируется десятилетиями. Она привязана к коллекторам, рельефу, логистике стоков и земельным решениям.

«После энергетики, газодобычи и водоканалов россияне перешли к уничтожению следующего уровня жизнеобеспечения. При этом они рассчитывают не на военный эффект, а на вытеснение населения из города и создание гуманитарного кризиса в глубоком тылу. Это та же стратегия истощения, просто перенесенная с подстанций на канализацию», — предупредил политтехнолог.

Напомним, в ночь на 5 августа Россия уничтожила главный логистический склад с товарами INTERTOP Ukraine, а также логистический комплекс с товарами PUMA.

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