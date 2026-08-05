«Гуманітарна катастрофа для країни»: у Генштабі відповіли, чи був удар по Бортницькій станції

Очисні споруди

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Генеральний штаб ЗСУ спростував чутки про удар по Бортницькій станції аерації під час атаки Росії 5 серпня.

Про це повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій.

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«Інформація про сьогоднішнє нічне ураження Бортницької станції аерації не відповідає дійсності. Колись усе може статися. Від такого ми теж не застраховані. Але станом на зараз — це фейк», — наголосив він.

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Зауважимо, Бортницька станція аерації (БСА) — це єдиний комплекс, який очищає стічні води Києва, а також низки прилеглих міст і селищ Київської області (зокрема Вишгорода, Ірпеня, Вишневого тощо).

Звідки з’явилася інформація нібито про ураження станція аерації

Вдень політтехнолог, публіцист, співзасновник та очільник центру «Ейдос» Віктор Таран заявив, що Росія нібито уразила. Ба більше, він стверджував, що це не перша атака.

«Росіяни знову відпрацювали балістикою по Бортницькій станції аерації. За останній рік це черговий удар, який свідчить про методичну роботу по одній точці. Давайте розберемося, який у них ймовірний намір», — написав він у соцмережі.

Наслідки знищеня станції будуть катастрофічними — уразить багато міст України

За його словами, наслідки станції у разі її знищення будуть катастрофічними. Перший рівень стосується самого міста. Зупинка приймання означає підпір у колекторах зі зворотним ходом у підвали, нижні поверхи, лікарні, підприємства, все, що має каналізацію.

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«Другий рівень значно ширший, оскільки неочищені стоки підуть у Дніпро, а Дніпро є джерелом питного водопостачання для Черкас, Кременчука, Дніпра, Запоріжжя, Херсона та значної частини Донецької і Харківської областей через канальні системи», — зазначив Таран.

Він попереджає, що атака по Бортничах фактично є ударом по водопостачанню половини країни нижче за течією.

Третій рівень, на його думку, є епідеміологічним. Мова йде про гепатит А, дизентерію та інші кишкові інфекції.

«В умовах, коли міська медицина вже працює з перевантаженням, а частина населення живе в укриттях і тимчасовому житлі, саме цей сценарій робить із комунальної аварії гуманітарну катастрофу в усій Україні», — підкреслив він.

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Таран повідомив, що замінити станцію нібито швидко неможливо, бо, як він пояснив, така інфраструктура проєктується десятиліттями. Вона прив’язана до колекторів, рельєфу, логістики стоків та земельних рішень.

«Після енергетики, газовидобутку та водоканалів росіяни перейшли до знищення наступного рівня життєзабезпечення. При цьому вони розраховують не на воєнний ефект, а на витіснення населення з міста і на створення гуманітарної кризи в глибокому тилу. Це та сама стратегія виснаження, просто перенесена з підстанцій на каналізацію», — попередив політтехнолог.

Нагадаєм, у ніч проти 5 серпня Росія знищила головний логістичний склад із товарами INTERTOP Ukraine, а також логістичний комплекс із товарами PUMA.

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