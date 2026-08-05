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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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362
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2 хв

В Україні хочуть заборонити роботодавцям турбувати працівників у неробочий час

Новий Трудовий кодекс України може суттєво змінити правила взаємодії між роботодавцями та працівниками. Однією з ключових новацій стане заборона телефонувати, писати чи давати завдання в неробочий час.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Роботодавцям можуть заборонити турбувати працівників у вільний час

Роботодавцям можуть заборонити турбувати працівників у вільний час / © Credits

Законопроєкт про новий Трудовий кодекс України, який «лежить» у Верховній Раді вже понад півроку, має кілька цікавих аспектів. Зокрема, якщо законопроєкт ухвалять, і в Україні набере чинності новий Трудовий кодекс, роботодавці більше не зможуть звертатися, телефонувати або писати працівнику в неробочий час.

Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Роботодавцям хочуть заборонити турбувати працівників у неробочий час

Нагадаємо, законопроєкт №14386 про новий Трудовий кодекс зареєстрували у Верховній Раді 15 січня 2026 року. Наразі Україна «живе» та працює за кодексом зразка 1971 року. Проєкт нового кодексу має осучаснити ринок праці в Україні та захистити права працівників.

У ньому, зокрема, планують запровадити європейські стандарти, врегулювати явище дистанційної роботи, впровадити нефіксований робочий час та додати можливість укладання відразу кількох договорів працівника з різними роботодавцями.

Крім усього, у новому Трудовому кодексі хочуть заборонити роботодавцям звертатися до працівників у неробочий час — дзвонити, писати тощо. Загалом йдеться про заборону телефонувати, надсилати повідомлення та вимагати виконання будь-яких завдань у позаробочий час.

Така зміна має гарантувати українцям право на повноцінний відпочинок та особистий час, а також звільнити людей від вимоги роботодавців постійно перебувати на зв’язку з керівництвом.

Потреба в таких нормах суттєво зросла з масовим переходом на дистанційну роботу, через що межа між робочим графіком та особистим життям часто розмивається. У таких умовах тисячі українців працюють понаднормово і продовжують відповідати на дзвінки й листи увечері чи у вихідні.

За ким «полюють» роботодавці в Україні

Нагадаємо, на українському ринку праці різко зросла потреба у кваліфікованих робітниках, зокрема, слюсарях та зварювальниках із розрядом. Про це повідомила керівниця платформи OLX Робота Марія Абдулліна.

За її словами, конкуренція за таких фахівців є надзвичайно високою, а зарплати у цьому сегменті динамічно зростають, тож наявність практичних навичок чи готовність здобути професію дає суттєву перевагу під час працевлаштування.

Експертка радить шукачам роботи тверезо оцінити власні навички й не боятися перекваліфікації заради опанування дефіцитних спеціальностей, які гарантують стабільний дохід.

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