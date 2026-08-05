Чому Меган Маркл і королеву-матір об’єднують несподіваний факт та повітряні кульки

Меган Маркл / © Associated Press

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Герцогиня Сассекська народилася 4 серпня 1981 року — у той самий день, що й Єлизавета Боуз-Лайон, мати королеви Єлизавети II. Єлизавета Боуз-Лайон, яку після сходження доньки на престол почали називати королева-матір, з’явилася на світ теж 4 серпня, але 1900 року, тож між днями народження жінок аж 81 рік різниці.

Попри те, що ця дата є спільною для Меган і королеви-матері, жодного особливого символічного значення їй у королівській родині ніколи не надавали. Втім, збіг і досі привертає увагу шанувальників британської монархії, особливо якщо врахувати той факт, що цього року на свій 45 день народження Меган опублікувала фото з кульками. На чорно-білих фото з ними вона пригнула у басейн.

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Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Але також фото з кульками мала у день народження і Єлизавета Боуз-Лайон.

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Єлизавета Боуз-Лайон ц свій день народження, 1999 рік / © Getty Images

1999 року королівська пані святкувала свій 99 день народження і Кларенс-Хаусі її вітали саме кульками. З кульок були зроблені великі цифри 99, які прикрашали вхід до будівлі, а також їх прив’язали до гольфкару — славнозвісного «Королева-Мама-Мобілю», у якому Єлизавета пересувалась територією.

Єлизавета Боуз-Лайон ц свій день народження, 1999 рік / © Getty Images

Єлизавета Боуз-Лайон ц свій день народження, 1999 рік / © Getty Images

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