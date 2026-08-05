Як приготувати хрусткий бутерброд із лисичками

бутерброд із лисичками tiktok.com/@myroslava.pekariuk

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У сучасній кулінарії дедалі більше цінують не складність, а якість смаку. Саме тому прості домашні рецепти з сезонними продуктами знову опиняються у центрі уваги. Фудблогерка Мирослава Пекарюк показала, як із кількох продуктів приготувати закуску, яка легко могла б опинитися у меню затишного європейського кафе.

бутерброд із лисичками tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Інгредієнти яйця 2 шт. крем-сир 1 ст. л кріп часник 1 зубчик сіль перець лисички 200 г вершкове масло 50 г хліб 2 шматочки зелена цибуля

бутерброд із лисичками tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготування

Яйця відваріть у підсоленій киплячій воді приблизно 6 хв, так жовток залишиться ніжним і кремовим. Після цього охолодіть їх, очистьте та розімніть виделкою. Додайте до яєць крем-сир, натертий часник, дрібно нарізаний кріп, сіль і перець. Добре перемішайте до однорідної ніжної маси. Гриби очистьте, за необхідності наріжте на менші шматочки та обсмажте на вершковому маслі. Важливо дати їм добре випарувати вологу, саме тоді вони набудуть красивого золотистого кольору та максимально розкриють аромат. Наприкінці додайте сіль і перець. Хліб підсмажте на вершковому маслі до рум’яної хрусткої скоринки. Саме цей крок робить бутерброд особливим: ніжна начинка та гарячі гриби ідеально поєднуються з хрусткою основою. На готовий хліб нанесіть яєчне намащення, зверху викладіть гарячі лисички та посипте зеленою цибулею.

Поради

Такий бутерброд не потребує зайвих доповнень, але його легко адаптувати під свій смак. Спробуйте додати трохи свіжого перцю, кілька крапель лимонного соку до грибів або замінити звичайний хліб на житній чи цільнозерновий, а для святкової подачі можна використати хрустку брускету. Головне — не перебити ніжний аромат лисичок, адже саме вони тут створюють головний смаковий акцент.

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Бутерброд із лисичками — це маленька гастрономічна історія про літо, сезонність і задоволення від простих речей. Він не потребує складних інгредієнтів чи годин на кухні, але дарує той самий «вау» ефект, коли перший шматочок хочеться смакувати повільно.

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