"Зустрічали, як рідних": Бурмака назвала справжню причину приїзду російських артистів до України

Марія Бурмака

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Народна артистка України Марія Бурмака поділилася власним баченням того, чому російські виконавці протягом багатьох років масово гастролювали та будували кар’єру в Україні.

На її переконання, це було не лише питанням шоу-бізнесу, а й інструментом так званої «м’якої сили». Артистка вважає, що через популярну культуру Кремль прагнув сформувати прихильне ставлення до Росії серед українців. Водночас, за її словами, цей задум зрештою не спрацював. Своїми думками співачка поділилася в інтерв’ю.

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«Уся попмузика російська в нас відпочивала, як у себе вдома. І це робилося спеціально, напевно, тому що є такий вислів — soft power, м’яка сила, щоб потім у якийсь момент тут російських солдатів зустрічали, як рідних. Так не сталося», — наголосила Бурмака в інтерв’ю медіа «Гордон».

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Марія Бурмака

Виконавиця також переконана, що важливу роль у цьому відіграли українські артисти, які принципово розвивали національну культуру та не відмовлялися від рідної мови заради популярності. Вона підкреслила, що для себе ніколи не розглядала можливість співати російською, адже з самого початку творчого шляху мала чітке розуміння, ким хоче бути.

«Для мене не виникало питання, чи хочу я російською. Я ніколи не хотіла підлаштовуватися. Я хотіла бути українською співачкою країни Україна. Я — донька свого народу. Тому я писала пісні на вірші поетів епохи „Розстріляного відродження“, на вірші Олени Теліги, коли мені було 18–19–20 років. Це було тоді, коли це була антирадянщина», — сказала артистка.

Марія Бурмака

Бурмака додала, що її позиція залишалася незмінною навіть тоді, коли така принциповість могла коштувати перспективних професійних можливостей. За словами співачки, вона свідомо не погоджувалася на компроміси, які суперечили її переконанням.

Нагадаємо, нещодавно EL Кравчук і Марія Бурмака показали, як змінилися за 27 років, та зробили несподівану заяву.

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